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18 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

18 Января 2022 08:00
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18 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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58 лет назад (1964) родился ЕСЕНЖУЛОВ Арман Бекетович - президент АО «Транснациональная компания «Казхром».

Родился в Актюбинской области. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности, металлургия чёрных металлов (1986).

Трудовая деятельность: плавильщик цеха № 2, главный инженер Актюбинского завода ферросплавов (ныне - филиал АО «ТНК «Казхром») (с 1986 года); генеральный директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» (Россия) (2006-2008); директор Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» (2008-2014); первый вице-президент АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав Eurasian Recourses Group (2014-2015); президент (председатель правления) АО «Алюминий Казахстана» (2015-2018).

На занимаемой должности - с марта 2018 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл, «Халық алғысы». Является полным кавалером ведомственного нагрудного знака «Еңбек даңқы». Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования.

41 год назад (1981) родился ЖОРАБЕКОВ Сакен Сансызбаевич - заместитель прокурора Северо-Казахстанской области.

Родился в г. Джамбул (ныне - г. Тараз). Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Уральска Западно-Казахстанской области (2002); прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; старший прокурор управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Западно-Казахстанской области; помощник прокурора Западно-Казахстанской области по надзору за применением Закона РК «О борьбе с коррупцией»; старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания Западной региональной транспортной прокуратуры; заместитель Актюбинского транспортного прокурора; начальник отдела по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры г. Тараз Жамбылской области; начальник управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов прокуратуры Жамбылской области; начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области; прокурор Алтынсаринского района Костанайской области (2011-2019); начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Жамбылской области (с 2019 года).

39 лет назад (1983) родился ЖУМАНБАЙ Мурат - управляющий директор корпоративного фонда «Академия Елбасы».

Родился в г. Караганде. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (2004); Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (2006).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень (2004-2009); старший инспектор по особо важным делам пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2009-2010); пресс-секретарь агентства, начальник пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2010-2012); советник председателя - официальный представитель АБЭКП (финансовая полиция) (2012); советник председателя Мажилиса Парламента РК - руководитель пресс-службы Аппарата Мажилиса РК (2014-2016); главный консультант отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководитель управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК (2016-2017); заместитель директора - официальный представитель СЦК МИК РК (02.2017-04.2017); официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию РК (04.2017-11.2017); руководитель департамента по связям с общественностью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019); управляющий директор АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2019-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

37 лет назад (1985) родилась КУЗДИБАЕВ Алтай Шоканович - заместитель председателя правления АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания».

Родился в г. Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, международная экономика (2005); получил степень магистра менеджмента в МГУ им. М.В. Ломоносова (2007).

Трудовая деятельность: главный специалист департамента по развитию международных дочерних организаций АО «Народный Банк Казахстана» (2008-2009); начальник отдела финансового планирования и развития услуг ТОО «Первое кредитное бюро» (2009-2012); заместитель председателя правления АО «Государственное кредитное бюро» (2012-2013); управляющий директор - член правления АО «Байтерек девелопмент» (2013); заместитель председателя правления АО «Baiterek development» (2015-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.
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#История Казахстана   #Дата  
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