18 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1960) родился- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Алтайском крае (РФ). Окончил Сибирский ордена Трудового Красного знамени Металлургический институт имени Серго Орджоникидзе, электрометаллургия стали и ферросплавов (1982).

Трудовая деятельность: плавильщик цеха № 2 Ермаковского завода ферросплавов (1984-1986); мастер основного производственного участка цеха № 2 Ермаковского завода ферросплавов (1986-1988); начальник смены цеха № 2 ЕЗФ (1988-1990); старший мастер на горячем участке работ цеха № 2 ЕЗФ (1990-1996); начальник цеха № 2 ЕЗФ (1996-2003); начальник производственно-технического управления Аксуского завода ферросплавов (2003-2004); заместитель директора по производству и экологии АЗФ (2004-2008); технический директор АЗФ (2008-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден: медалью «За трудовую доблесть» Евразийской промышленной ассоциации (2003); знаками «Eңбек даңқы» III ст. (2004), «Eңбек даңқы» II ст. (2006), Eңбек даңқы» I ст. (2010).





назад (1964) родился- президент АО «Транснациональная компания «Казхром».

Родился в Актюбинской области. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности, металлургия чёрных металлов (1986).

Трудовая деятельность: плавильщик цеха № 2, главный инженер Актюбинского завода ферросплавов (в настоящее время филиал АО «ТНК «Казхром») (с 1986 года); генеральный директор ОАО «Серовский завод ферросплавов» (Россия) (2006-2008); директор Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» (2008-2014); первый вице-президент АО «Алюминий Казахстана», входящего в состав Eurasian Recourses Group (2014-2015); президент (председатель правления) АО «Алюминий Казахстана» (2015-2018).

На занимаемой должности - с марта 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования.





назад (1973) родился- аким города Актобе.

Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, экономист-менеджер. Трудовая деятельность: рабочий на Уилской районной организации ДЭУ-40 (1990); частный предприниматель в Уилском районе; заведующий Уилским районным отделом культуры; заместитель акима Уилского района; заместитель начальника управления сельского хозяйства Актюбинской области; аким Уилского района (2012-2015); аким Алгинского района Актюбинской области (2015-2017); заместитель акима Актюбинской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.





назад (1983) родился- управляющий директор АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Родился в г. Караганде. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет (2004); Карагандинский экономический университет при Казпотребсоюзе (2006).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель Академии финансовой полиции, соискатель на научную степень (2004-2009); старший инспектор по особо важным делам пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2009-2010); пресс-секретарь агентства, начальник пресс-центра АБЭКП (финансовая полиция) (2010-2012); советник председателя - официальный представитель АБЭКП (финансовая полиция) (2012); советник председателя Мажилиса Парламента РК - руководитель пресс-службы Аппарата Мажилиса РК (2014-2016); главный консультант отдела правовой экспертизы Сената Парламента РК, руководитель управления по связям с общественностью Комитета государственных доходов МФ РК (2016-2017); заместитель директора - официальный представитель СЦК МИК РК (02.2017-04.2017); официальный представитель Министерства по инвестициям и развитию РК (04.2017-11.2017); руководитель департамента по связям с общественностью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.