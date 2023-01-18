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    18 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

    18 Января 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    СОБЫТИЯ

    В 1990 году был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания «Мать-героиня» многодетным матерям, проживающим в Казахской ССР».

    В 1992 году Австрийская Республика признала суверенитет Республики Казахстан, а месяц спустя, 19 февраля 1992 года, были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Австрийской Республикой.

    В 2005 году в Москве президенты Республики Казахстан и Российской Федерации Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин подписали Договор между РК и РФ о казахстанско-российской государственной границе. Общая протяженность границы составляет свыше 7 590 километров.

    В 2006 году в Казахском государственном академическом театре имени М. Ауэзова состоялась премьера исторической драмы «Қазақтар» («Казахи») известного писателя, лауреата Государственной премии РК Калихана Исхака.

    В драме поднимаются важные проблемы национальной истории, в том числе формирование казахской государственности. Одна из основных идей заключается в объединении тюркского мира, народы которого связаны едиными корнями и происхождением.

    В 2011 году в столице был произведен запуск Национальной спутниковой сети телерадиовещания в цифровом стандарте DVB-S2. Ввод новой системы спутникового вещания впервые дал возможность всем жителям страны, в том числе отдаленных и приграничных сельских населенных пунктов, бесплатно принимать до 37 республиканских и региональных телерадиопрограмм по спутниковому каналу связи.

    В 2012 году Алматинский метрополитен перевез миллионного пассажира. Им стал 27-летний житель города Адильжан Псяев. Алматинский метрополитен начал свою работу 1 декабря 2011 года.

    В 2014 году в Алматы состоялось открытие Дома-музея Абылхана Кастеева. Музей располагается в доме, где он жил с 1957 по 1973 год. Экспозиция выставки знакомит посетителей с наиболее известными живописными и графическими произведениями (копиями), созданными Абылханом Кастеевым, а также включает богатый историко-биографический материал - фотографии, документы, кинохронику и личные вещи художника.

    В 2015 году в Лондоне в соборе St. Luke's состоялась мировая премьера произведений известного казахстанского композитора Еркеша Шакеева в исполнении легендарного Лондонского симфонического оркестра и известного казахстанского скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева.

    В 2017 году АО «Казпочта» сообщило о вводе в обращение почтовых марок серии «Спорт» на тему «XV Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро».

    На почтовых марках изображены призеры паралимпийской сборной Республики Казахстан Зульфия Габидуллина, которая стала чемпионкой по плаванию XV Летних Паралимпийских игр 2016 года, установив мировой рекорд, и Раушан Койшибаева, завоевавшая «серебро» по пауэрлифтингу.

    В 2018 году прошло заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций под председательством Президента Республики Казахстан.

    Тема заседания Совбеза ООН - «Нераспространение оружия массового поражения: меры и доверие». Эта тема была предложена Казахстаном в качестве председателя Совбеза и поддержана всеми членами СБ ООН. В основу документа были положены Манифест «Мир. XXI век» и «Концептуальное видение Казахстана по упрочению глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира» от 6 января 2017 года.

    В 2018 году в республиканский реестр «100 общенациональных святынь» вошли 10 сакральных объектов Акмолинской области: археолого-этнографический комплекс Кумай, поляна Абылай хана, пещера Кенесары, мавзолей Батыгай, гора Окжетпес, мавзолей-некрополь Кабанбай батыра, мазары «Беспакыр», Баубек батыра.

    Включение в издание сакральных объектов от Акмолинской области является результатом высокой оценки проведенной работы, а также свидетельствует о большом историко-культурном и этнографическом интересе к этому региону представителей республиканских научных кругов, творческой интеллигенции, общественных деятелей.

    В 2019 году в Атырау открыли памятник трем знаменитым казахским биям - Толе би, Казыбек би, Айтеке би, которые в самый драматичный период истории сыграли решающую роль в объединении казахов, сплотили их на борьбу за свободу и независимость страны.

    Монумент высотой около 4 метров выполнен из бронзы и располагается на мраморном постаменте. Автор памятника - известный казахстанский скульптор Бахытбек Мухаметжанов.

    В 2021 году у города Усть-Каменогорск появился свой логотип для использования в официальных мероприятиях, документации, а также для брендирования сувенирной и другой атрибутики. Логотип сочетает в себе изображения Алтайских гор и места слияния двух рек: Иртыша и Ульбы.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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