18-й регион: госномера на авто начали выдавать в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Государственные регистрационные номерные знаки с обозначением 18-го региона начали выдавать в Абайской области , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

«С 21 сентября в Абайской области автомобилисты начали получать госномера на вновь регистрируемый транспорт с номером региона - 18. Ранее поставленные на учет авто могут продолжать ездить со своими прежними номерами. Первый госномер с регионом 18 был выдан автовладельцу сегодня утром», - сообщили в областном акимате.





