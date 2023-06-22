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    18 учебных заведений и более 60 улиц в Казахстане переименуют в честь выдающихся личностей

    22 Июня 2023, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Асхат Оралов провел в Национальном музее РК заседание Республиканской ономастической комиссии с участием депутатов Парламента, представителей министерства, ученых и писателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В ходе заседания обсуждался вопрос переименования 18 учебных заведений в разных регионах Казахстана и 69 улиц в городах Кокшетау, Косшы, Степногорск (Акмолинская область), Арыс (Туркестанская область) и Талдыкорган (область Жетысу).

    По итогам заседания принято решение присвоить Южно-Казахстанскому педагогическому университету имя выдающегося государственного и общественного деятеля, ученого-этнографа, историка, академика Озбекали Жанибекова.

    Общеобразовательной школе №28 в городе Актау будет присвоено имя великого просветителя, ученого, поэта и публициста – Ахмета Байтурсынулы. В честь «Учителя нации» будет переименована и Заречная общеобразовательная школа с государственным языком обучения Костанайского района, а также средняя школа №1 города Ушарал Алакольского района области Жетісу.

    Общеобразовательная школа Костанайского района будет переименована в честь выдающегося писателя, поэта и общественного деятеля Спандияра Кобеева.

    Средняя школа №2 города Ушарал Алакольского района области Жетысу будет носить имя классика казахской литературы, поэта, писателя, драматурга и журналиста Ильяса Жансугурова.

    Средняя школа №14 станции Бесколь Алакольского района области Жетысу будет переименована в честь всемирно известного казахского писателя Мухтара Ауэзова.

    Средняя школа №11 поселка Достык Алакольского района области Жетысу будет носить имя героя Советского союза и писателя-фронтовика Бауыржана Момышулы.

    Ушаральской казахской гимназии в области Жетысу будет дано имя великого просветителя и педагога Ыбырая Алтынсарина.

    Что касается улиц и других локаций с идеологически устаревшими, повторяющимися названиями или попросту без них, то в городе Кокшетау «Парк борцам за революцию» будет переименован в «Алаш арыстары», а улица Дмитриева будет переименована в честь легендарного кюйши Даулеткерея.

    В городе Косшы Акмолинской области улицы 20-го микрорайона будут носить имена выдающихся государственных, общественных деятелей, артистов и писателей Амре Кашаубаева, Жаханши Досмухамедова, Жумекена Нажимеденова, Нургисы Тлендиева, Розы Баглановой, Шокыра Болтекулы, Сагадата Нурмаганбетова, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Батырхана Шукенова.

    В городе Степногорск улицы Парковая и Степная будут переименованы в честь легендарного борца Кажымукана и героя Советского Союза Маншук Маметовой соответственно.

    Также в городе Талдыкорган ряд улиц будет носить имена основателей Казахского ханства Керея и Жанибека, выдающегося поэта Туманбая Молдагалиева и героя Сагадата Нурмаганбетова.

    В городе Арыс Туркестанской области появятся улицы, названные в честь Розы Баглановой, Народного писателя Казахстана Шерхана Муртаза и разных географических локаций: Шарын, Сарыарқа, Ұлытау, Жидебай, Сарайшық и т.д.

    Часть названий была направлена на пересмотр, к примеру, «Гүлдер», «Асу», «Тіршілік» и «Айналайын». Участники заседания сошлись во мнении, что названия улиц должны отражать исторические и географические особенности местности, иметь четкий смысл.

    «На прошедшем совсем недавно II заседании Национального Курултая в Туркестане Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, чьи биографии целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям. Президент поручил навести порядок в сфере ономастики и регламентировать все процедуры с учетом как региональных особенностей, так и общенациональных приоритетов», - отметили в Минкультуры и спорта.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минкультуры
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