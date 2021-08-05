18 тысяч новых рабочих мест создано по госпрограммам в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За 7 месяцев этого года в Карагандинской области по госпрограммам создано 18 тысяч рабочих мест. Также за это время жителям региона выдано 685 грантов для реализации новых бизнес-идей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом и мерах социальной поддержки граждан на онлайн-брифинге на платформе региональной службы коммуникаций рассказал исполняющий обязанности руководителя управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Толеу Мухтар.

«Для желающих заняться своим делом есть госпрограмма «Бастау бизнес», где обучают основам предпринимательства и можно получить безвозмездный грант на сумму 583 400 тенге на реализацию новых бизнес-идей либо микрокредит по льготным ставкам. За 7 месяцев этого года на обучение по проекту направлено 1 538 человек. Участникам программы выдано 685 грантов и 471 микрокредит. Микрокредиты выданы в основном на животноводство, растениеводство, производство продуктов питания и одежды, оказание услуг населению, открытие СТО, оказание пассажирских и грузоперевозок», – сообщил Толеу Мухтар.

Для того чтобы пройти обучение по программе «Бастау Бизнес», необходимо обратиться в центры занятости по месту жительства. Там же можно получить полную консультацию.

Для оказания мер содействия занятости в регионе реализуются программы «Еңбек», «Дорожная карта занятости» и другие. В этом году ими планируется охватить более 75 тысяч человек. В том числе по программе «Еңбек» должны трудоустроить 41 000 человек, в рамках ДКЗ – 800, по другим программам – 33 700 безработных.

«По итогам 7 месяцев по программе «Еңбек» охвачены мерами занятости порядка 25 тысяч человек и трудоустроено более 21 тысячи человек. На краткосрочное профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам направлено 930 человек. На молодёжную практику устроено 653 человека, к общественным работам привлечён 5 571 человек. По программе «Первое рабочее место» работу нашли 80 человек. В рамках всех госпрограмм создано более 18 тысяч новых рабочих мест», – добавил Толеу Мухтар.

Социально уязвимые категории населения также получают поддержку от государства. Адресная социальная помощь по области оказана 3 521 семье. Гарантированный соцпакет назначен 3 967 детям от 1 года до 6 лет. Кроме того, получателям АСП выдано 2 566 аптечек с медикаментами.

«Для улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в регионе создан портал соцуслуг, через который можно самостоятельно приобрести средства и услуги реабилитации непосредственно у поставщиков. Они могут оформить специальные социальные услуги, заказать технические средства реабилитации, обратиться за услугами специалиста жестового языка, индивидуального помощника, санаторно-курортного лечения», – подчеркнул спикер.

Со стороны государства предусматривается механизм возмещения стоимости технических средств и услуг реабилитации. Порталом дополнительно предусматривается возможность доплаты при выборе потребителем более дорогих товаров и услуг. По состоянию на 1 августа через портал заказано 19 335 технических средств реабилитации и услуг, 14 328 из которых исполнено.

Также в июле этого года для удобства жителей области открыт единый Call-центр по номеру 1414, где можно получить ответы на вопросы о работе соцпортала.