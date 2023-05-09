Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Строительство

    18 спортивных детских площадок появятся в Атырау

    9 Мая 2023, 01:51

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау построят 18 спортивных детских площадок. Новые площадки появятся практически во всех микрорайонах областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе городского акимата, строительство детских площадок будет вестись в микрорайонах Жеруйык, Сарыкамыс, Мирный, Бирлик, Береке, Кокарна, Геолог, Сарыозек, Водник, Елшибек, СМП-163 и Балауса, а также по две площадки в микрорайонах Самал, Нурсая-3 и Оркен-2 .

    «Готовится проектно-сметная документация на строительство и оформляются документы на земельные участки под площадки. Проектная организация - ТОО»Эдем Строй«, - сообщили в пресс-службе городского акимата.
    По словам специалистов городского отдела строительства, на открытых площадках, построенных за счет средств местного бюджета, будут оборудованы детская, футбольная и тренировочные площадки, а также подведено светодиодное освещение и установлены камеры видеонаблюдения.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Машинист крана госпитализирован в Астане после падения стрелы
    Общественные  туалеты появятся в Актобе
    Приют для животных построят в Семее
    Ревизию парков и общественных пространств проведут в Астане
    Популярное
    1 Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
    2 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    3 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    4 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    5 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    Новости партнеров