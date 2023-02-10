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    18 современных школ построят в Карагандинской области к 2025 году

    10 Февраля 2023, 18:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил, что сейчас в реализации находятся 53 крупных проекта, которые позволят создать 12 тысяч рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев принял акимов Мангистауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

    Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев доложил Главе государства о состоянии дел в жилищно-коммунальной и социальной сферах, привлечении инвестиций, динамике промышленного и сельхозпроизводства. В регионе растет число действующих субъектов малого и среднего бизнеса. В планах местных органов – профинансировать 5,5 тысячи проектов на 18 млрд тенге и создать 5,8 тысячи рабочих мест.

    «В прошлом году было введено 597 тысяч кв. метров жилья. В сельском хозяйстве в 2022 году возвращено более 1,2 млн га земель. В 2023 году планируется возвратить 580 тысяч га неиспользуемых земель.

    В рамках модернизации сельского здравоохранения будет построено 92 медицинских объекта в селах, созданы две межрайонные больницы», - сказал аким региона.

    Предусмотрено строительство клиники на 300 коек при Медицинском университете Караганды и перинатального центра на 200 коек. За 2023-2025 годы в области должны построить 18 современных школ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область Строительство Видео Регионы Трудоустройство Караганда школа
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