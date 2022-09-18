18 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

55 лет назад (1967) родился ТОРТАЕВ Бауржан Кадырович - заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинске. Окончил Московскую государственную ордена Трудового Красного знамени академию управления им. С. Орджоникидзе, инженер-экономист (1991).

Трудовая деятельность: специалист информационно-справочного центра Семипалатинской товарно-сырьевой биржи (1991-1992); инженер-программист МП «Байгель» (08.1992-12.1992); главный бухгалтер МЧП «Дидар» (1992-1993); главный бухгалтер МЧП «Арпа Масагы» (1993-1994); коммерческий директор коллективного предприятия «Шарт» (1994-1995); главный бухгалтер Семипалатинского АО «Хозтовары» (04.1995-12.1995); ведущий, главный специалист Семипалатинского областного управления экономики (1996-1997); консультант сводного экономического отдела аппарата акима г. Семипалатинска (1997-1998); заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики (1998-1999); начальник информационно-статистического центра управления статистики Восточно-Казахстанской области (1999-2002); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по статистике (2002-2008); директор департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2008-2010); директор департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2010-2011); заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2017); ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

51 год назад (1971) родился АБДЫГАЛИУЛЫ Берик - аким области Улытау.

Родился в Карагандинской области. Окончил Казахский государственный университет, исторический факультет.

Трудовая деятельность: заведующий отделом внутренней политики Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2000); директор НКО «Институт национальных исследований (ИНИ)» (05.2002-10.2002); эксперт Института национальных исследований (с 2003 года); заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (с 2004 года); директор Института национальных исследований в Казахстане (с 2006 года); руководитель Фонда А. Сарсенбайулы (с 2007 года); директор Президентского фонда развития государственного языка (с 2008 года); главный редактор журнала «Казахский альманах» (с 2009 года); заместитель заведующего отделом внутренней политики администрации Президента Республики Казахстан; аким Улытауского района Карагандинской области (01.2010-08.2010); аким г. Жезказган (2010-2012); советник первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (01.2012-05.2012); аким г. Аркалык Костанайской области (2012-2013); заместитель акима Карагандинской области (2013-2016); советник директора КИСИ при Президенте РК (2016-2017); руководитель научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» (2017-2019); внештатный советник министра культуры и информации Республики Казахстан, руководитель научно-методического центра «Архив-2025» Национального архива РК (2019); аким Улытауского района Карагандинской области (2019-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2021-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2017); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «20 жыл Астана» (2018); нагрудными знаками «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» МОН РК (2016), «Мәдениет саласының үздігі» МКС РК (2019).

49 лет назад (1973) родился АБИЛ Ерлан - ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г. Жезказган. Окончил Жезказганский горно-технологический институт (1995).

Трудовая деятельность: ассистент кафедры «Экономика и управление на предприятии» Жезказганского горно­технологического института (1995-1996); стажер-исследователь Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова (1996-1997); старший преподаватель кафедры «Бизнес и менеджмент на предприятии» Жезказганского университета (1997-1999); заместитель заведующего кафедрой «Бизнес и менеджмент на предприятии» Жезказганского университета (1999-2002); доцент кафедры «Бизнес и менеджмент на предприятии» Жезказганского университета (02.2002-05.2002); заведующий кафедры «Бизнес и менеджмент на предприятии» Жезказганского университета (2002-2006); директор института экономики и права Жезказганского университета (02.2006-10.2006); доцент кафедры «Экономика и финансы» Института государственного и местного управления Академии государственного управления при Президенте РК (2006-2009); заместитель директора Института государственного и местного управления Академии государственного управления при Президенте РК (2009); доцент кафедры «Экономика и финансы» Института государственного и местного управления Академии государственного управления при Президенте РК (2009-2012); и.о. заведующий кафедры «Государственное регулирование экономики» Института управления Академии государственного управления при Президенте РК (2012-2013); и.о. заведующий кафедры «Управление экономикой» Института управления Академии государственного управления при Президенте РК (2013-2016); и.о. директора Института управления Академии государственного управления при Президенте РК (2016-2017); директор Института управления Академии государственного управления при Президенте РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

48 лет назад (1974) родился АЗИРБАЕВ Мухит Бакытович - заместитель акима города Алматы.

Уроженец г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления (ныне - НАО «Университет Нархоз»), менеджер экономики (1997).

Трудовая деятельность: сотрудник, начальник управления дочернего банка «АБН АМРО Банк» (Голландия) в гг. Алматы и Атырау (1997-2003); генеральный директор агрохолдинговой компании «Куат-Агро», г. Астана (2003-2006); начальник управления лизинга, директор департамента корпоративных отношений АО «Казкоммерцбанк» (2006-2009); председатель Наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract» (2009-2017); председатель правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» (2017-2019); руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы (03.2019-04.2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Ерен еңбегі үшін».

27 лет назад (1995) родился АХМЕТОВ Мади Абылаевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, «журналистика», бакалавр социальных знаний; «политология», магистр социальных наук (2017, 2019).

Трудовая деятельность: стажер-исследователь гуманитарного центра «Медиасфера» при факультете «журналистика» Казахского национального университета им. аль-Фараби; координатор работы 500 волонтеров в ходе проведения 28-й Всемирной зимней универсиады (2017); председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan (2017-2018); менеджер по связи с общественностью Университета международного бизнеса (04.2018-08.2018); заместитель декана по воспитательной работе АО «Международный университет информационных технологий» (2018-2019); координатор работы 200 волонтеров-жасотановцев по г. Алматы в рамках акции «Біз біргеміз» (2019); член Общественного совета г. Алматы (2019-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.