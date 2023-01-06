18 самопроизвольных лавин сошли за сутки в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В бассейнах рек Улкен и Киши в Алматы за сутки сошло 18 самопроизвольных снежных лавин общим объемом 29 тысяч кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС Алматы, лавины сошли в труднопроходимой горной местности. Жертв и пострадавших нет. Русла рек и дороги не перекрыты.

Спасатели предупреждают гостей и жителей города о лавинной опасности в горах. На автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блокпосты, дороги закрыты.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» произвели профилактический спуск лавин.





Фото: media.publika.md



