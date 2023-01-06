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    18 самопроизвольных лавин сошли за сутки в горах Алматы

    6 Января 2023, 13:11

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В бассейнах рек Улкен и Киши в Алматы за сутки сошло 18 самопроизвольных снежных лавин общим объемом 29 тысяч кубометров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в ДЧС Алматы, лавины сошли в труднопроходимой горной местности. Жертв и пострадавших нет. Русла рек и дороги не перекрыты.

    Спасатели предупреждают гостей и жителей города о лавинной опасности в горах. На автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блокпосты, дороги закрыты.

    Ранее сообщалось, что в горах Алматы на территории горнолыжного курорта «Шымбулак» произвели профилактический спуск лавин.


    Фото: media.publika.md

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Природа
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