18 пожаров предотвратили в нацпарке «Бурабай» благодаря смарт-системе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года на территории природного парка «Бурабай» зарегистрировано 18 фактов степных и лесных возгораний. Благодаря SMART-системе раннего обнаружения лесных пожаров госинспекторам удалось своевременно их локализовать. Об этом сообщил начальник Центра оперативного управления ГНПП «Бурабай» Асылхан Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории национального природного парка «Бурабай» установлена цифровая система Smart-Burabay. Система состоит из мачты, контейнера, солнечной панели и генератора и работает автономно от солнечной и ветровой энергии. Генератор необходим в зимние дни, когда мало солнечных дней и нет ветра. При отсутствии электричества с помощью генератора система автоматически включается», - рассказал Асылхан Ахметжанов в интервью журналистам в ходе пресс-тура.

По его словам, с помощью видеокамер, установленных на вышках, контролируются практически все уголки леса. Если внимание объектива привлек дым или другой подозрительный кадр, цифровая система обозначает эту точку красным контуром и дает сигнал в круглосуточный центр оперативного управления Национального парка. Дежурные диспетчеры центра сразу же сообщают об инциденте в экстренную службу.

«В этом году на территории парка произошло 18 пожаров, все они были оперативно локализованы. Основными причинами возникновения пожаров являются природные факторы. Был момент, когда за один день в восьми местах вспыхивал пожар. Кроме того, в этом году благодаря этой системе в лесу задержали двух отдыхающих, которые нарушили правила пожарной безопасности. Сразу же на место происшествия выехали лесники и оформили штраф в размере 100 месячных расчетных показателей. В 2020 году с помощью этой системы мы также смогли задержать браконьера, который стрелял в лося. Он был осужден на три года и возместил ущерб в размере 6 млн 250 тысяч тенге», - уточнил Асылхан Ахметжанов.





Глава Центра отметил, что благодаря системе количество пожаров на территории национального парка «Бурабай» сократилось в разы.

«Если в 2019 году огню подверглось 80 гектаров леса, то в этом году только 0,5 гектара. Благодаря этой системе площадь пожаров сократилась в четыре раза, аналогично сократился и причиняемый ими ущерб. Время экстренного реагирования на такие происшествия у нас улучшилось в 15 раз», - сообщил Асылхан Ахметжанов.

Территория Государственного национального природного парка «Бурабай» занимает площадь в более 129 тысяч га. На площади парка установлены 13 вышек с камерами слежения. С помощью этой цифровой системы удалось быстро локализовать множество возгораний.

За восемь месяцев текущего года зарегистрирован 51 случай нарушения природоохранного законодательства. На нарушителей наложен административный штраф на сумму в более 440 тысяч тенге.



