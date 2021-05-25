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    13:00, 25 Май 2021 | GMT +6

    18 побед подряд: UFC признал казахского бойца «реальной угрозой»

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Европейский аккаунт UFC в Twitter высоко оценил выступление казахского файтера Дамира Исмагулова (23-1) на турнире UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Исмагулов победил единогласным решением судей бразильского бойца Рафаэля Алвеса (19-10).

    «Что ж, это победная серия уже из восемнадцати боев! Дамир Исмагулов — реальная угроза в этом дивизионе», — отмечают в UFC.

    Свое единственное поражение в ММА Исмагулов потерпел еще в 2015 году. Что касается его выступлений в UFC, то в четырех боях казах одержал четыре победы — он побил Тьяго Мойзеса (15-4), Хоэля Альвареса (18-2), Алекса Горджеса (7-1) и Рафаэля Алвеса (19-10).



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