18 побед подряд: UFC признал казахского бойца «реальной угрозой»

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Европейский аккаунт UFC в Twitter высоко оценил выступление казахского файтера Дамира Исмагулова (23-1) на турнире UFC Fight Night 188 в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Исмагулов победил единогласным решением судей бразильского бойца Рафаэля Алвеса (19-10).

«Что ж, это победная серия уже из восемнадцати боев! Дамир Исмагулов — реальная угроза в этом дивизионе», — отмечают в UFC.

Свое единственное поражение в ММА Исмагулов потерпел еще в 2015 году. Что касается его выступлений в UFC, то в четырех боях казах одержал четыре победы — он побил Тьяго Мойзеса (15-4), Хоэля Альвареса (18-2), Алекса Горджеса (7-1) и Рафаэля Алвеса (19-10).



