18 платных участков автодорог запустят 30 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК под председательством министра Бейбута Атамкулова прошло совещание по вопросу внедрения системы платности на автомобильных дорогах республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegrаm-канал ведомства.

В работе совещания приняли участие вице-министр Берик Камалиев, председатель Комитета автомобильных дорог Сайранбек Бармаков, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов и председатель правления ТОО «Computer Vision Technologies» Зейнур Майтеков.

«На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы по устройству контрольных арок на 18 участках автодорог протяженностью 5,8 тыс. км. 10 участков введены в тестовую эксплуатацию, установлено 41 программно-аппаратный комплекс на участках дорог «Шымкент – граница Узбекистана, Уральск – граница РФ (Саратов)», «Уральск – граница РФ (Самара) и Актобе – граница РФ (Оренбург)», «Щучинск-Петропавловск», «Шымкент-Кызылорда», «Шымкент-Тараз», «Тараз-Кайнар», «Капшагай-Талдыкорган», «Костанай-Тройцк». Планируется завершение установки всех программно-аппаратных комплексов и запуск оставшихся 8 участков в тестовую эксплуатацию. В целом, запуск платных участков в рамках I этапа, протяженностью 5,8 тыс. км планируется 30 марта 2021 года, - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в 2021 году в рамках инвестиционного договора также запланированы строительно-монтажные работы на 5 участках протяженностью 800 км: «Петропавловск – граница РФ (на Курган)», «Щучинск – Зеренда», «Таскескен – Бахты», «Жетибай – Жанаозен» и «Актобе – Карабутак».

По данному вопросу на системной основе проводятся общественные слушания в регионах. Так, в декабре 2020 года проведены 15 общественных слушаний, в феврале текущего года запланировано проведение 58 общественных слушаний по 13 участкам.

К 2025 году протяженность платных дорог в Казахстане составит 11 тыс. км. Полученные средства будут направлены на текущий ремонт участков, содержание дорог, обслуживание системы взимания платы и выплаты инвестору.



Напомним, на прошлой неделе о масштабной модернизации транспортной инфраструктуры рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

«В целях масштабной модернизации транспортной инфраструктуры и реализации транспортного потенциала в рамках госпрограммы «Нұрлы жол» будут завершены строительство и реконструкция 6 тыс. км дорог. Платность будет введена на 5,8 тыс. км дорог», - сказал Аскар Мамин.