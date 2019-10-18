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18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

18 Октября 2019 08:00
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18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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48 лет назад (1971) родился БИРТАНОВ Елжан Амантаевич - министр здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в г. Джамбул. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, лечебное дело (1994); Университет штата Аризоны, г. Тусон, интенсивная терапия и токсикология (1994); Российскую медицинскую академию последипломного образования, менеджмент в здравоохранении (2001); Университетскую клинику Шарите, Берлин, ФРГ, менеджмент больничного дела (2006); университет Туран, экономика (2008); Duke University, Fuqua School of Business, США, магистратура Global Executive MBA (2013).

Трудовая деятельность: медбрат, отделение психоневрологии ЦГКБ, отделение интенсивной терапии и реанимации, отделение токсикологии БСМП г. Алматы (1991-1994); врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель информационно-консультативного токсикологического центра БСМП (1994-1998); руководитель Алматинского городского токсикологического центра (1998-1999); руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Министерства здравоохранения РК (1999-2005); заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (2000-2008); директор РГП «Институт развития здравоохранения» МЗ РК (2005-2008); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2008-08.2008); заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» (08.2008-12.2008); вице-министр здравоохранения РК (2008-2010); председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг» (2010-2012); советник председателя Исполнительного совета АОО «Назарбаев Университет» (2012-2014); председатель правления ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» (2014-2015); вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2015-2017).

На занимаемой должности - с января 2017 года.


47 лет назад (1972) родился ШИТЕНОВ Арман Тлеуберлиевич - военный прокурор Восточного региона.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист.

Трудовая деятельность: помощник прокурора г. Темиртау Карагандинской области (2000); старший помощник прокурора района им. Казыбек би г. Караганды; военный прокурор Центрального региона, заместитель военного прокурора Актюбинского гарнизона; военный прокурор Павлодарского гарнизона (2015-2018).

На занимаемой должности - с июня 2018 года.

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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