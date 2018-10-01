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18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

18 Октября 2018 08:00 93
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18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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18 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»


52 года назад (1966) родился САГИНОВ Замир Садыкович - ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Родился в Уральской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, инженер-строитель (1990). Трудовой стаж: дорожный мастер Фурмановского райавтодора Западно-Казахстанской области (1990-1991); прораб Фурмановского райавтодора Западно-Казахстанской области (1991-1994); главный инженер Жалпакталского производственно-дорожного участка Западно-Казахстанской области (1994-1997); главный специалист Уральского казенного предприятия «Оралавтодор» г.Уральск (1997-1998); исполняющий обязанности заместителя директора по эксплуатации дорог казенного предприятия «Оралавтодор» г.Уральск (1998-1999); главный инженер Западно-Казахстанского областного филиала республиканского государственного казенного предприятия «Казахавтодор» г.Уральск (1999-2000); директор Западно-Казахстанского учреждения автомобильных дорог г.Уральск (2000-2001); начальник Западно-Казахстанского областного управления автомобильных дорог г.Уральск (2001-2002); аким Казталовского района Западно-Казахстанской области (2002-2004); заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций РК (2005-2006); первый заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006); заместитель председателя Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007); председатель Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2007); председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2007-2014); ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (03.2014-08.2014); советник министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2015). На занимаемой должности - с августа 2015 года.

Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2007); Почетным знаком «Құрметті жолшы» (2006).

47 лет назад (1971) родился БИРТАНОВ Елжан Амантаевич - министр здравоохранения Республики Казахстан. Родился в г.Джамбул. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, лечебное дело (1994); Университет штата Аризоны, г.Тусон, интенсивная терапия и токсикология (1994); Российскую медицинскую академию последипломного образования, менеджмент в здравоохранении (2001); Университетскую клинику Шарите, Берлин, ФРГ, менеджмент больничного дела (2006); университет Туран, экономика (2008); Duke University, Fuqua School of Business, США, магистратура Global Executive MBA (2013). Трудовой стаж: медбрат, отделение психоневрологии ЦГКБ, отделение интенсивной терапии и реанимации, отделение токсикологии БСМП г.Алматы (1991-1994); врач-токсиколог, реаниматолог, руководитель информационно-консультативного токсикологического центра БСМП (1994-1998); руководитель Алматинского городского токсикологического центра (1998-1999); руководитель Республиканского центра токсикологии, главный токсиколог Министерства здравоохранения РК (1999-2005); заведующий, преподаватель курса клинической токсикологии Алматинского государственного института усовершенствования врачей (2000-2008); директор РГП Институт развития здравоохранения МЗ РК (2005-2008); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2008-08.2008); заместитель председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг» (08.2008-12.2008); вице-министр здравоохранения РК (2008-2010); председатель правления АО «Национальный медицинский холдинг» (2010-2012); советник председателя Исполнительного совета АОО «Назарбаев Университет» (2012-2014); председатель правления ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» (2014-2015); вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2015-2017).
На занимаемой должности - с января 2017 года.

46 лет назад (1972) родился ШИТЕНОВ Арман Тлеуберлиевич - военный прокурор Восточного региона. Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, юрист. Трудовая деятельность: помощник прокурора г.Темиртау Карагандинской области (2000); старший помощник прокурора района им. Казыбек би г.Караганды; военный прокурор Центрального региона, заместитель военного прокурора Актюбинского гарнизона; военный прокурор Павлодарского гарнизона (2015-2018). На занимаемой должности - с июня 2018 года.

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Ключевые слова: Дата, История Казахстана,
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