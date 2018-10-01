18 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».







ДАТЫ

День духовного согласия в Казахстане

Начало этой традиции положила I сессия Всемирного конгресса духовного согласия, проходившая в октябре 1992 года в тогдашней столице Казахстана - Алматы. В принятом манифесте участники конгресса призвали объявить 18 октября Днем духовного согласия - днем моратория на конфликты и столкновения, днем поиска примирения, днем милосердия и помощи ближнему.

Международный день кредитных союзов

Отмечается ежегодно в третий четверг октября. Профессиональный праздник работников всех видов потребительских кооперативов был учрежден в 1948 году.

Задача этого международного праздника - повысить осведомленность людей о кредитных союзах, предоставить информацию об особенностях функционирования и достижениях этих организаций.

День независимости Азербайджана

Посвящен годовщине провозглашения Конституционного акта о государственной независимости Азербайджанской Республики в 1991 году.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы открылся I Всемирный конгресс духовного согласия с участием представителей мировых религиозных конфессий, известных духовных лидеров, деятелей просвещения из США, Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Индии, государств СНГ.

В 1994 году Президент Казахстана Н.А. Назарбаев принял участие во встрече на высшем уровне руководителей тюркоязычных государств (Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Турция) в Стамбуле. Встреча завершилась принятием и подписанием Стамбульской декларации. В ней указывалось, что главы государств, осознавая значимость разработки богатых природных ресурсов своих стран, в первую очередь природного газа и нефти, и наиболее экономичной и скорой их доставки на мировые рынки, согласились на сотрудничество в этой области и заинтересованы в разработке и реализации совместных проектов.

В 1997 году в Алматы улице 8 Марта присвоено имя народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова.

В 2010 году в урочище Кокбастау Илийского района в торжественной обстановке открыт мавзолей на могиле Каблиса жырау, построенный на народные пожертвования. Кабан (Каблиса) жырау являлся одним из крупнейших представителей национальной литературы, вдохновенным певцом бескрайних просторов Великой степи. Он был народным батыром, освобождавшим казахские земли от бесконечных варварских нашествий.



В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение памятные монеты «Айтыс» из серии монет «Обряды, национальные игры Казахстана». Они изготовлены из серебра «proof»-качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 50 тенге. Памятная монета «Айтыс» - шестая пара монет, продолжающая серию «Обряды, национальные игры Казахстана».

В 2011 году в Анкаре состоялось открытие Парка имени народного композитора, известной домбристки Дины Нурпеисовой. Это первый парк имени великой кюйши, открытый за рубежом. Дина Нурпеисова - казахский композитор и исполнитель на домбре, ученица Курмангазы Сагырбаева, автор сочинений для домбры в традиционном жанре кюя. Сочинения Дины стали классикой казахской домбровой музыки, в том числе кюи «Бұлбұл», «Көген түп», «Байжұма», «Жигер» и другие.

В 2013 году в Таразе отреставрировали древний караван-сарай Торткуль, расположенный на западной окраине областного центра, по каратауской трассе. Караван-сарай Торткуль некогда представлял собою огромный курган, на котором с 2008 года здесь вели археологические раскопки специалисты Института археологии имени А.-Х. Маргулана. На площади в 80 кв.м. обнаружились остатки караван-сарая с гостиницей, банями и инфраструктурой, сопутствовавшей караван-сараям древности.

В 2013 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение двух памятных монет «МКС» из серии «Космос» - биколорную «proof» качества номинальной стоимостью 500 тенге и из сплава нейзильбер номинальной стоимостью 50 тенге. Памятные монеты «МКС» из серии «Космос» являются восьмой парой монет из серебра/тантала и монет из сплава нейзильбер и продолжают серию, посвященную знаменательным событиям в истории исследования космоса и постижения тайн Вселенной.

В 2015 году казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над Давидом Лемье и завоевал принадлежавший канадцу титул чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в средней весовой категории. Поединок, состоявшийся в Нью-Йорке, завершился победой уроженца Караганды техническим нокаутом в восьмом раунде.

В 2016 году в крупнейшем мегаполисе страны завершился международный турнир, в котором приняли участие 107 шахматистов из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Грузии и Бельгии. Золотую медаль и премию в размере 450 тысяч тенге вручили костанайскому шахматисту Петру Костенко (7,5 очка). Главный приз шахматного турнира «Алматы Опен-2016» остался в Казахстане.

В 2017 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО была презентована программа «Рухани жаңғыру». Особо отмечалось, что адаптивность и конкурентоспособность, представляемые в статье Президента как главные ориентиры для развития общества, должны стать таковыми не только для казахстанского, но и всего мирового сообщества. При этом адаптация к новым реалиям и условиям не должна привести к утрате национального кода. Важно помнить и чтить исторический опыт, лучшие традиции национальной культуры.

В 2017 году правительством Султаната Оман принято решение по облегчению визового режима в отношении граждан Казахстана. Отныне казахстанцы, имеющие визы или вид на жительство Великобритании, США, Канады, Австралии, либо стран Шенгенской зоны, могут получить оманскую туристическую визу без приглашения сроком до 30 дней. Главное требование: наличие обратного билета и подтверждение брони из отеля.

В 2017 году в Алматы открыли первый информационный центр для туристов, опыт создания которого был перенят у таких развитых туристских городов, как Париж, Лондон, Дубай, Нью-Йорк и Барселона. Центр предоставляет гостям и жителям Алматы профессиональные консультации о туристском потенциале нашего города, а также карты, путеводители, брошюры туроператоров и анонсы культурно-массовых мероприятий.