18 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

75 лет назад (1948) родился КАЛИЖАНОВ Уалихан Калижанович - писатель, журналист, член Президиума НАН Казахстана, лауреат премии имени Ч. Валиханова.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет имени С.М. Кирова, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1971).

Трудовая деятельность: собственный, старший корреспондент газеты «Жетысу» (1971-1978); инструктор, заведующий сектором печати ЛКСМ Казахстана (1978-1980); главный редактор газеты «Қазақстан пионері» («Ұлан») (1980-1986); главный редактор газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш») (1986-1994); заместитель председателя Комитета по делам печати, министра печати и массовой информации Республики Казахстан (1994-1995); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1995-1996); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1996-1998); заместитель директора департамента по развитию языков МИОС Республики Казахстан (1998-1999); пресс-секретарь - руководитель пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан (04.1999-12.1999), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011); директор Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова МОН РК (2012-2018).

69 лет назад (1954) родился АЛИМБЕКУЛЫ Толымбек - сатирик, член союзов писателей и журналистов Казахстана, лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

Уроженец Жамбылской области. Окончил факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: корреспондент, заведующий отделом Жамбылской районной газеты «Шұғыла - Радуга», областной газеты «Еңбек туы» (ныне - «Ақ жол»), редактор газеты «Коммунизм жолы - Путь к коммунизму» (ныне - «Кордай шамшырағы - Кордайский маяк»), заведующий отделом сатирического журнала «Ара - Шмель», главный редактор Казахского телевидения.

Автор сборника рассказов «Ләм-мим», сатирических произведений, вошедших в сборники «Қарлығаш», «Алтыбақан», «Күлеміз-ау», «Тамаша», «Күлеміз бе, қайтеміз?», «О несі-ей?», «Когда солнце смеется».

69 лет назад (1954) родился КОЖАГЕЛЬДИЕВ Ерлан - заслуженный деятель казахской журналистики.

Родился в Отырарском районе нынешней Туркестанской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С. Кирова, журналист.

Трудовая деятельность: редактор программ «Насихат», «Ауыл шаруашылыгы», «Жастар және балалар» на Казахском радио телерадиокомитета «Казахстан» (1978-1987); редактор программ «Ғылым және білім», «Жан дауысы», редактор и ведущий информационной программы «Шарайна», руководитель отдела информационно-аналитической программы «Акшам» Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан» (1987-2002); выпускающий редактор Международного информационного агентства «Казинформ» (с 2002 года).

Награжден медалью «10 лет Конституции Казахстана» (2005); нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі».

50 лет назад (1973) родилась ШАПАК Унзила Шапаковна - квалифицированный юрист, доктор юредических наук, профессор.

Уроженка Республики Монголия. Окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1996); Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, аспирантура (1998); Казахский гуманитарно-юридический университет, докторантура кафедры «Теория и история государства и права» (2010); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, экономика (2012).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры «Основы права», «Теории и истории государства и права» юридического факультета КарГУ (1996-1998); старший преподаватель кафедры «Теории и истории государства и права» юридического факультета КарГУ (2001-2004); доцент кафедры теории и истории государства и права в Казахском гуманитарно-юридическом университете (2004-2009); заведующая кафедрой «Теория и история государства и права зарубежных стран» КазГЮУ (2009-2011); главный научный сотрудник Центра лингвистической экспертизы Института законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан (2010-2015); директор Высшей школы национального права в Университете КазГЮУ (2011-2014); директор Высшей школы права АО «Университет КАЗГЮУ» (2014-2016); заместитель члена Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) (с 2016 года). Член Конституционного совета Республики Казахстан (2016 -2022 года).

Награждена медалями «15 лет КАЗГЮУ», «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасы Конституциясына 20 жыл»; Почетной грамотой министра образования и науки Республики Казахстан (2001, 2009), акимов гг. Караганды и Астаны (2002, 2010).

45 лет назад (1978) родился ДАРМЕНОВ Акынкали Даутбаевич - начальник Карагандинской академии имени Б. Бейсенова Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Алматинский юридический институт МВД Республики Казахстан, правоведение (1999); Академию МВД Республики Казахстан (2003); Европейский центр по безопасности имени Д. Маршалла (обучение по программе «Leaders program in advanced sekurity studies», Германия) (2008); Кембриджский университет, Великобритания (по государственной программе «Болашақ») (2010).

Трудовая деятельность: следователь СО Мендыкаринского РОВД Костанайской области (02.1999-09.1999); преподаватель кафедры уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права Костанайского юридического института МВД Республики Казахстан (1999-2000); адъюнкт очного обучения Академии МВД Республики Казахстан, был закреплен за кафедрой уголовно-правовой политики и криминологии, старший научный сотрудник лаборатории № 6 «По разработке актуальных проблем борьбы с организованной преступностью, терроризмом, религиозным экстремизмом» НИИ Академии МВД Республики Казахстан (2000-2003); начальник адъюнктуры Академии МВД Республики Казахстан (2006-2010); доцент докторант докторантуры Академии МВД Республики Казахстан (03.2010-10.2010); доцент кафедры общеюридических дисциплин специального факультета юридического института Алматинской академии МВД Республики Казахстан (2012-2013); начальник управления организации ведомственного образования департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан (2013-2014); начальник учебного центра ДВД Карагандинской области (2014-2015); начальник учебного центра МВД Республики Казахстан г. Темиртау (2015-2019).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

Награжден медалями «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызмет еткені үшін» III, ІІ ст., «Қазақстан полициясы 20 жыл»; нагрудными знаками «За отличную службу в МВД РК» (2007), «ІІМ үздік қызмет үшін» (2012).