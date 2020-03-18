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18 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

18 Марта 2020 08:00
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18 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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72 года назад (1948) родился КАЛИЖАНОВ Валихан Калижанович - писатель, журналист, член Президиума НАН Казахстана, лауреат премии имени Ч. Валиханова.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени Государственный университет имени С.М. Кирова, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1971).

Трудовая деятельность: собственный, старший корреспондент газеты «Жетысу» (1971-1978); инструктор, заведующий сектором печати ЛКСМ Казахстана (1978-1980); главный редактор газеты «Қазақстан пионері» («Ұлан») (1980-1986); главный редактор газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш») (1986-1994); заместитель председателя Комитета по делам печати, министра печати и массовой информации Республики Казахстан (1994-1995); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (1995-1996); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1996-1998); заместитель директора департамента по развитию языков МИОС Республики Казахстан (1998-1999); пресс-секретарь - руководитель пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан (04.1999-12.1999), депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва (1999-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан III созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011); директор Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Министерства образования и науки Республики Казахстан (2012-2018).

66 лет назад (1954) родился АЛИМБЕКУЛЫ Толымбек - сатирик, член союзов писателей и журналистов Казахстана, лауреат премий Союза журналистов Казахстана.

Уроженец Жамбылской области. Окончил факультет журналистики КазНУ имени аль-Фараби.

Трудовая деятельность: работал корреспондентом, заведующим отделом Жамбылской районной газеты «Шұғыла - Радуга», областной газеты «Еңбек туы» (ныне - «Ақ жол»), редактором газеты «Коммунизм жолы - Путь к коммунизму» (ныне - «Кордай шамшырағы - Кордайский маяк»), заведующим отделом сатирического журнала «Ара - Шмель», главным редактором Казахского телевидения. Автор сборника рассказов «Ләм-мим», сатирических произведений, вошедших в сборники «Қарлығаш», «Алтыбақан», «Күлеміз-ау», «Тамаша», «Күлеміз бе, қайтеміз?», «О несі-ей?», «Когда солнце смеется».

50 лет назад (1970) родился АЙМУКАШЕВ Ерлан Капарович - первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

Родился в г. Павлодаре. Окончил Павлодарский педагогический институт, учитель физической культуры средней школы (1992); Павлодарский университет, экономист-менеджер (1998).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры массовых видов спорта Павлодарского педагогического института (1992-1996); менеджер ТОО «Данат», г. Павлодар (1996-1998); главный специалист управления делами акима Павлодарской области (1998-2000); начальник отдела обеспечения протокольных мероприятий управления делами акима Павлодарской области (2000-2001); исполнительный директор общественного фонда спортивного клуба «Иртыш», г. Павлодар (04.2001-11.2001); начальник департамента туризма и спорта Павлодарской области (2001-2002); помощник акима Павлодарской области (2002-2003); помощник Премьер-Министра Республики Казахстан (2003-2007); прохождение воинской службы по контракту в Вооруженных Силах Республики Казахстан, г. Астана (2007-2010); советник министра обороны, начальник спортивного комитета Центрального спортивного клуба армии (2010-2011); исполняющий обязанности руководителя секретариата члена коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре, г. Москва (02.2012-03.2012); руководитель секретариата члена коллегии (министра) по энергетике и инфраструктуре, г. Москва (2012-2014); исполняющий обязанности, руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области (2015-2016); аким г. Усть-Каменогорска (2016-2017).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

45 лет назад (1975) родилась АХМЕТОВА Акерке Естайкызы - вице-министр юстиции Республики Казахстан.

Родилась в г. Алматы. Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова; Кокшетауский университет; Академию государственного управления при Президенте РК; Университет Sheffield, Великобритания, по программе «Болашак».

Трудовая деятельность: работала в коммерческом секторе (1991-2000); главный специалист, начальник отдела экспертизы проектов международных договоров, заместитель директора департамента Министерства юстиции РК (2000-2015); директор департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции РК (2015-2017); директор департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

42 года назад (1978) родился ДАРМЕНОВ Акынкали Даутбаевич - начальник Карагандинской академии имени Б. Бейсенова Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Алматинский юридический институт МВД Республики Казахстан, правоведение (1999); Академию МВД Республики Казахстан (2003); Европейский центр по безопасности имени Д. Маршалла (обучение по программе «Leaders program in advanced sekurity studies», Германия) (2008); Кембриджский университет, Великобритания (по государственной программе «Болашақ») (2010).

Трудовая деятельность: следователь СО Мендыкаринского РОВД Костанайской области (02.1999-09.1999); преподаватель кафедры уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права Костанайского юридического института МВД Республики Казахстан (1999-2000); адъюнкт очного обучения Академии МВД Республики Казахстан, был закреплен за кафедрой уголовно-правовой политики и криминологии, старший научный сотрудник лаборатории № 6 «По разработке актуальных проблем борьбы с организованной преступностью, терроризмом, религиозным экстремизмом» НИИ Академии МВД Республики Казахстан (2000-2003); начальник адъюнктуры Академии МВД Республики Казахстан (2006-2010); доцент докторант докторантуры Академии МВД Республики Казахстан (03.2010-10.2010); доцент кафедры общеюридических дисциплин специального факультета юридического института Алматинской академии МВД Республики Казахстан (2012-2013); начальник управления организации ведомственного образования департамента кадровой работы МВД Республики Казахстан (2013-2014); начальник учебного центра ДВД Карагандинской области (2014-2015); начальник учебного центра МВД Республики Казахстан г. Темиртау (2015-2019).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

Награжден медалями «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызмет еткені үшін» III, ІІ ст., «Қазақстан полициясы 20 жыл»; нагрудными знаками «За отличную службу в МВД РК» (2007), «ІІМ үздік қызмет үшін» (2012).


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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