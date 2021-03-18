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18 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

18 Марта 2021 07:00
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18 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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СОБЫТИЯ

В 1997 году Правительство Республики Казахстан приняло постановление о создании Высшего военного училища Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

В 2004 году был создан Республиканский центр космической связи - единственное предприятие на телекоммуникационном рынке Казахстана по управлению и эксплуатации космических аппаратов связи и вещания. Специалистами Центра впервые ведутся работы по созданию казахстанской орбитальной спутниковой группировки KazSat, предназначенной для организации связи, телевещания и осуществления передачи данных на территории Республики Казахстан и сопредельных государств. Регулирование деятельности осуществляется «Казкосмосом».

В 2006 году в Праге состоялась презентация клуба «Байтерек» студентов Казахстана, обучающихся в Чехии.

В 2010 году состоялось торжественное открытие Коксарайского контррегулятора - временного хранилища воды, построенного в Арысском районе.

Основное предназначение контррегулятора - обеспечение безаварийного пропуска воды через Шардаринское водохранилище. Он построен в 160 километрах от Шардары ниже по течению реки и сможет взять на себя избыток воды в паводковый период.

В 2013 году общество иностранных консулов в Нью-Йорке (SoFC) наградило сертификатами о признании заслуг представительниц ряда государств. От Казахстана этим документом была награждена Дана Каппарова.

Традиция ежегодного награждения за заслуги в развитии диаспор и вклад в продвижение двусторонних отношений была заложена по инициативе Генерального консульства Республики Казахстан в Нью-Йорке.

В 2016 году в Республике Казахстан было создано Объединение казахстанских дипломатов, основными целями которого являются содействие в реализации внешней политики РК, защита прав и интересов членов Объединения и укрепление преемственности между поколениями казахстанских дипломатов.

В 2017 году сборная команда Спешиал Олимпикс Казахстана (СОК), в составе которой 28 спортсменов, приняла участие во Всемирных зимних Специальных Олимпийских играх в Австрии. Эти игры выражали неограниченный потенциал людей с ограниченными умственными способностями - это самое многочисленное сообщество людей с ограниченными интеллектуальными способностями в мире. Соревнования проходили в городах Грац, Шладминг и Рамзау.

ОО «Спешиал Олимпикс» Казахстан (СОК) - это благотворительное спортивное объединение, созданное в Казахстане в 1990 году для организации круглогодичных тренировок и соревнований для детей и молодёжи с ограниченными интеллектуальными возможностями и аутизмом с целью их интеграции и адаптации в общество, развития положительного отношения к ним, улучшения качества жизни.

В 2017 году казахстанские боксеры Азамат Исакулов, Абильхан Аманкул, Василий Левит, Камшыбек Кункабаев, принявшие участие в ежегодном турнире на Кубок химиков в немецком Галле, завоевали золотые медали. Международный турнир в Галле называют «малым чемпионатом мира» - в нём участвуют боксёры разных континентов. Он был основан в 1970 году и с тех пор проводится ежегодно.

В 2018 году посёлок Затобольск в Костанайской области получил статус города районного значения и был переименован в город Тобыл.

В 2019 году Международной Тюркской академией (TWESCO) на латинице был издан эпос «Манас». Книга подготовлена на основе рукописи известного манасчи Медера Мергенбаева.

Старинная рукопись выполнена арабским письмом, в ней содержатся описания событий и языковые обороты, не встречающиеся в других вариантах эпоса. Ранее рукопись не публиковалась. Остававшуюся до сих пор неизвестной общественности рукопись приобрел в сентябре 1993 года в бытность ректор Бишкекского гуманитарного университета, известный ученый-тюрколог Кадыралы Конкабаев, а в июле 2018 года передал Тюркской Академии.

Этот вариант рукописи издан Тюркской академией впервые, в качестве научного издания и на латинской графике. Объем книги 650 страниц.

В 2019 году Музей народных музыкальных инструментов имени Ыхласа в Алматы пополнился домброй Шакарима Кудайбердиулы. Ценный экспонат в дар музею передал прямой потомок Шакарима Медгат Кульжанов.

Домбра состоит из двух струн и 13 клавиш. Изготовлена из цельного дерева. Мастер и фактическая дата неизвестны.

В 2020 году в Национальном музее Индии в городе Нью-Дели, в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», организованного в рамках программы «Рухани жаңғыру», открылась выставка «Великая степь: Время. Пространство. Культура». На выставке были представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область), Берел (Восточно-Казахстанская область), Центрального и Южного Казахстана, Жетысу. Посетителям Национального музея Индии представилась редкая возможность увидеть серебряную чашу из кургана Иссык, содержащую двухстрочную надпись из 26 знаков рунического письма. Данный экспонат свидетельствует о раннем распространении и использования письменности на территории Казахстана.



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#История Казахстана   #Дата  
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