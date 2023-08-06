Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    18-летнюю девушку разыскивают в Шымкенте

    6 Августа 2023, 16:56

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 18-летнюю жительницу Шымкента разыскивают полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    По информации полиции, 5 августа в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение о без вести пропавшей девушке.

    Со слов брата, Аида Абильда, 2004 г.р., вышла из дома 4 августа примерно в 16:30 и не вернулась обратно. Аида является студенткой 1-го курса колледжа «Долана-Булак».

    Рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза узковатые, припухлость в области шеи (ЗОБ).

    На поиск и установление местонахождения девушки задействован весь личный состав ДП города Шымкента. Поиски девушки на особом контроле руководства ДП.

    Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить в полицию по телефону «102».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 100 кг рыбы изъяли у браконьера жамбылские полицейские
    Смертельное ДТП в Кызылординской области унесло 5 жизней
    Пять секс-притонов ликвидировали в двух городах Казахстана
    Аферистка из Шымкента обманывала астанчан с арендой квартир
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области