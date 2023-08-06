18-летнюю девушку разыскивают в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 18-летнюю жительницу Шымкента разыскивают полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По информации полиции, 5 августа в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение о без вести пропавшей девушке.

Со слов брата, Аида Абильда, 2004 г.р., вышла из дома 4 августа примерно в 16:30 и не вернулась обратно. Аида является студенткой 1-го курса колледжа «Долана-Булак».

Рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы черные, глаза узковатые, припухлость в области шеи (ЗОБ).

На поиск и установление местонахождения девушки задействован весь личный состав ДП города Шымкента. Поиски девушки на особом контроле руководства ДП.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят сообщить в полицию по телефону «102».