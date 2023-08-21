18-летняя теннисистка из Казахстана взлетела в рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова поднялась в обновленном рейтинге WTA в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сагандыкова была на 958-м месте, а теперь занимает 871-е. Любопытно, что неделю назад 18-летняя казахстанка также совершила впечатляющий рывок, поднявшись с 1056-го места.

Также в новой версии рейтинга у Казахстана в одиночном разряде поднялась Анна Данилина — с 865-го места на 855-е.

Что касается лучшей теннисистки Казахстана, Елены Рыбакиной, то она осталась на четвертой строчке в рейтинге WTA. На прошлой неделе Рыбакина играла на турнире в Цинциннати (США), однако снялась в 1/8 финала из-за травмы плеча.