Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.88 eur/kzt 496.72

    rub/kzt 4.81 cny/kzt 63.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    18-летняя теннисистка из Казахстана взлетела в рейтинге WTA

    21 Августа 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Аружан Сагандыкова поднялась в обновленном рейтинге WTA в одиночном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сагандыкова была на 958-м месте, а теперь занимает 871-е. Любопытно, что неделю назад 18-летняя казахстанка также совершила впечатляющий рывок, поднявшись с 1056-го места.

    Также в новой версии рейтинга у Казахстана в одиночном разряде поднялась Анна Данилина — с 865-го места на 855-е.

    Что касается лучшей теннисистки Казахстана, Елены Рыбакиной, то она осталась на четвертой строчке в рейтинге WTA. На прошлой неделе Рыбакина играла на турнире в Цинциннати (США), однако снялась в 1/8 финала из-за травмы плеча.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Теннис спортсмены Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские боксеры получат дополнительное вознаграждение за медали Азиады в Китае
    Рустема Кудайбергенова и Ангелину Лукас поздравил аким Жамбылской области
    Теннисистка Аружан Сагандыкова успешно стартовала на турнире в Тунисе
    Казахстанская федерация шахмат объявила о ребрендинге и всеказахстанском турнире
    Популярное
    1 Сорвали оборонный заказ - Минобороны Казахстана о тяжбах с отечественным производителем боевых машин
    2 Данияр Орынбасаров назначен замруководителя аппарата акима Атырауской области
    3 Елену Рыбакину «лишили» титулов «Большого шлема»
    4 Сколько стоит обучение в частных школах Павлодарской области
    5 Три автобусных маршрута в Астане изменили свое движение