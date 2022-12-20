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      Жамбылская область

    18-летний подозреваемый в распространении мефедрона задержан в Таразе

    20 Декабря 2022, 22:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – До 10 лет с конфискацией имущества может получить житель Тараза, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 12 декабря при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала сбыта наркотиков, полицейские задержали 18-летнего жителя города Тараза.

    «При обыске у подозреваемого изъято синтетическое наркотическое средство «мефедрон», расфасованное в 12 свертков и подготовленное к распространению. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 7 граммов. Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС города Тараза», - сообщили в ведомстве.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, уточнили в пресс-службе департамента.

    В правоохранительном ведомстве пояснили, что в зачастую наркоторговцы используют интернет-пространство. Поэтому нельзя заходить на подозрительные сайты и вести переписку в социальных сетях с незнакомыми людьми.

    «Общими усилиями нам надо предостеречь молодежь от сомнительных удовольствий, способных испортить всю жизнь. Запрещенные вещества оказывают катастрофическое воздействие на здоровье человека. В силу отсутствия жизненного опыта молодые люди сами не замечают, как попали в ловушку наркоторговцев. Преодолеть зависимость удается, к сожалению, лишь немногим. Поэтому важно проводить профилактическую работу среди молодежи на системной основе, рассказывать об уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков», - пояснили в департаменте полиции Жамбылской области.

    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Криминал Борьба с наркотиками
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