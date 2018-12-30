18-летний павлодарец Денис Махнев стал гроссмейстером

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Кубке акима Павлодара Денис выполнил норму мужского гроссмейстера. Сыграв 9 партий без поражений с титулованными мастерами, он набрал 6,5 очков, что гарантировало ему получение титула GM, передает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.

Список мужских гроссмейстеров Казахстана пополнился впервые за 9 лет - до этого норма Grand Master выполнялась лишь в 2009 году Ринатом Жумабаевым.



«На Кубке акима мне предстояло встретиться с серьезными соперниками из США, России, Таджикистана и Казахстана, - рассказал Денис, - оппоненты были старше и опытнее. От меня требовалась максимальная концентрация, ведь на кону стояло очень многое. Четыре уверенные победы и пять ничьих - результат не идеальный, но я доволен».



Для выполнения нормы гроссмейстера Махневу также требовалось показать достойную игру на Олимпиаде в Батуми, которая проходила с сентября по октябрь текущего года. Несмотря на юный возраст, шахматист сумел одержать 4 победы в 11 партиях, проиграв лишь шахматисту из сборной Англии.



«Олимпиада в Батуми была весьма серьезным испытанием, - поясняет главный тренер мужской команды Павел Коцур. - И, хотя тогда Денис дебютировал в составе мужской сборной, он сумел показать мастерскую игру в партиях с представителями девяти стран, выполнив первую норму международного гроссмейстера».