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18-летний павлодарец Денис Махнев стал гроссмейстером
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На Кубке акима Павлодара Денис выполнил норму мужского гроссмейстера. Сыграв 9 партий без поражений с титулованными мастерами, он набрал 6,5 очков, что гарантировало ему получение титула GM, передает пресс-служба Казахстанской федерации шахмат.
Список мужских гроссмейстеров Казахстана пополнился впервые за 9 лет - до этого норма Grand Master выполнялась лишь в 2009 году Ринатом Жумабаевым.
«На Кубке акима мне предстояло встретиться с серьезными соперниками из США, России, Таджикистана и Казахстана, - рассказал Денис, - оппоненты были старше и опытнее. От меня требовалась максимальная концентрация, ведь на кону стояло очень многое. Четыре уверенные победы и пять ничьих - результат не идеальный, но я доволен».
Для выполнения нормы гроссмейстера Махневу также требовалось показать достойную игру на Олимпиаде в Батуми, которая проходила с сентября по октябрь текущего года. Несмотря на юный возраст, шахматист сумел одержать 4 победы в 11 партиях, проиграв лишь шахматисту из сборной Англии.
«Олимпиада в Батуми была весьма серьезным испытанием, - поясняет главный тренер мужской команды Павел Коцур. - И, хотя тогда Денис дебютировал в составе мужской сборной, он сумел показать мастерскую игру в партиях с представителями девяти стран, выполнив первую норму международного гроссмейстера».
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