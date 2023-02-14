Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    18-летнего жителя турецкого Адыямана спасли спустя 198 часов после землетрясения

    14 Февраля 2023, 19:31

    АДЫЯМАН. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Адыяман спустя 198 часов после землетрясения удалось спасти из-под завалов 18-летнего Мухаммеда Джафера Четина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Спасательная бригада в составе военнослужащих ВС Турции, горняков, а также добровольцев выявила местоположение парня под завалами семиээтажного жилого здания по улице Абдул Мусы.

    Четина, который провел под завалами более восьми дней, передали медикам для госпитализации.

    13 марта 1992 года в турецкой провинции Эрзинджан спустя 187 часов после землетрясения также удалось спасти человека – медсестру по имени Нурджан Эраслан.

    Число жертв землетрясений с эпицентром в Турции приблизилось к 32 тысячам.

    В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан окажет экстренную помощь Турции. Казахстан выделил миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Казахстанцы активно собирают гуманитарную помощь пострадавшим гражданам Турции.

    Фото : aa.com.tr

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Турция Мировые новости Землетрясение Спасение Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Спасатель предотвратил суицид в СКО
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара
    В Алматы наградили спасателей, участвовавших в ликвидации последствий землетрясения в Турции
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров