18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время январских событий 18-летнего солдата сбросили с моста. Об этом сообщил заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С каждым днем органы уголовного преследования выясняют более подробную картину произошедшего. На сегодня ясно видим, что изначально граждане шли на мирный митинг, затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы, которые организовали погромы и беспорядки, совершали акты терроризма с целью захвата государственной власти», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, преступники специально нападали на объекты государственных органов и совершали массовые беспорядки в разных регионах.

«Этим они пытались не допустить прибытия дополнительных сил правопорядка. Наглядный пример тому - Атырауская область. Опасаясь, что их планам может помешать прибытие силовиков извне, преступники заблокировали автомобильные трассы, перекрыв железные дороги, остановили движение трёх пассажирских и 5-ти грузовых поездов», - напомнил представитель Генпрокуратуры.

«Далее, они группами нападали на полицейских и солдат Национальной гвардии, совершали погромы и поджоги. Дошло до того, что 18-летнего безоружного солдата срочной службы сбросили с центрального моста. Он чудом остался жив», – сообщил Е. Килыжманов.