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    18-летнего курьера-мошенника задержали в Уральске

    8 Августа 2023, 19:07

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 5 августа сотрудниками «CyberPol» ДП ЗКО задержан гражданин М., 2005 года рождения, который передавал мошенникам деньги обманутых людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Так, утром 3 августа аферист, представившись сотрудником полиции и обещая не привлекать к ответственности за ДТП родственника, выманил деньги у 75-летней пенсионерки.

    Вначале женщина передала мошенникам 3,5 тысячи евро и 3,5 долларов США, а затем еще 8 млн тенге. Все накопленное она передала через курьера.

    Во втором случае дроппер передал мошенникам 4 тыс. долларов США и 68 тыс. рублей, принадлежащие жителю Уральска, 1943 года рождения. Сценарий преступления был аналогичный первому. Звонившие говорили, что отправят курьера и им никуда идти не нужно.

    По данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Западно-Казахстанская область Криминал Мошенничество Уральск
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