18-летнего акмолинца насмерть сбил на пешеходном переходе житель столицы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Переходившего дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора 18-летнего акмолинца насмерть сбил 20-летний водитель из столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 2 июня поступило телефонное сообщение от дежурного ЦОУ департамента полиции города Нур-Султана о том, что на 1237-м км автодороги «Алматы-Екатеринбург» возле села Талапкер водитель автомашины марки «Toyota Camry» допустил наезд на пешехода.

«20-летний житель столицы направлялся в город Нур-Султан. 18-летний житель села Талапкер переходил дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП парень скончался на месте происшествия. Полицейскими начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 «Нарушение правил дорожного движения». Избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ведется следствие», - пояснили в ведомстве.

Акмолинские стражи порядка в очередной раз напоминают участникам движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, следить за дорогой, чтобы вовремя заметить пешеходный переход. При приближении к пешеходному переходу снизить скорость или остановиться, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают.

«Будьте предельно внимательны на дороге! Пешеходам в темное время суток при передвижении по проезжей части необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Ношение световозвращающих приспособлений помогает водителям заметить пешехода на проезжей части, но отнюдь не делает его неуязвимым. Поэтому необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения!» - обратились полицейские к жителям региона.