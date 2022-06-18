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    18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    18 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    101 год назад (1921-2001) родился АЙДАРОВ Губайдулла Айдарович - видный казахский ученый-лингвист, патриарх тюркской филологии, с чьим именем неразрывно связано развитие отечественной тюркологии.

    Родился на Мангышлаке, неподалеку от современного города Актау. Учился на подготовительном отделении педагогического училища в Ташаузе Туркменской ССР (1934-1935); в Красноводском техникуме им. Н. Баумана (1935-1937). В 1938 году он окончил педучилище в туркменском городе Мары, куда переехала его семья, и стал учителем семилетней школе. В 1939 году его призвали на действительную военную службу в Кавказский военный округ. Для Губайдуллы Айдарова она завершилась в 1944 году после тяжелого ранения в боях за Украину. В 1948 году окончил Шымкентский педагогический институт, в 1952 году - Казахский педагогический институт им. Абая, позже, в 1956 году, - аспирантуру при нем. Его преподавателями были Мухтар Ауэзов, Малик Габдуллин и другие выдающиеся личности эпохи. С 1959 г. работал младшим и старшим научным сотрудником Института языкознания Академии наук Казахстана.

    Ученый является автором более 250 научных работ, в том числе 10 монографий и учебников для вузов. Его научные работы в основном посвящены изучению тюркских письменных памятников, в своих научных трудах он транскрибировал тексты древнетюркских памятников по современной графике, анализировал их язык с лингвистической точки зрения, изучал и доказал близость языка народов мира.

    Его труды по изучению языка памятников письменности Бильге-кагана, Тоникука и Куль-тегина, «Язык орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века» и другие монографии уже много лет являются настольными книгами каждого молодого ученого, остановившего свой выбор на таинственном мире изучения рунологии и истории казахского языка.

    53 года назад (1969) родился ПЕТРОВ Константин Викторович - заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

    Родился в г. Актобе. Окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова, учитель химии и биологии.

    Трудовая деятельность: учитель химии и биологии, заместитель директора средней школы, заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы, помощник акима г. Актобе, заместитель начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства Актюбинского завода ферросплавов (1991-2004); помощник акима Актюбинской области (2004-2008); начальник управления внутренней политики Актюбинской области (2008-2009); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2009-2013); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2013-2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2015-2016); член Центральной избирательной комиссии РК (2016-2017).

    На занимаемой должности - с августа 2017 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2011).

    51 год назад (1971) родился ОРЫНБАСАРОВ Бекбол Тилеумуратович - первый заместитель акима Мангистауской области.

    Родился в г. Форт-Шевченко Мангистауской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, преподаватель политической экономии и обществоведения (1993); Актауский университет им. Ш. Есенова, экономист (1998); Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, магистр права.

    Трудовая деятельность: инспектор таможенного поста «Баутино» Мангистауского областного управления таможни (1993-1994); оператор 5-го разряда нефтегазодобывающего управления «Каламкасмунайгаз» (1994-1995); ревизор-бухгалтер, главный ревизор-бухгалтер, ведущий ревизор-бухгалтер, начальник кредитного отдела Мангистауского областного филиала Народного банка (1995-1998); служба в органах налоговой полиции Мангистауской области (1998-1999); главный специалист отдела по управлению имуществом Актауской городской администрации (08.1999-11.1999); главный бухгалтер ГККП «Актауская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи» (1999-2000); главный специалист по взаимодействию с финансовыми институтами Мангистауского областного управления поддержки малого предпринимательства (2000-2002); помощник акима-начальник отдела организационно-кадровой работы аппарата акима города Актау (2002-2003); руководитель аппарата акима г. Актау (2003-2004); начальник ГУ «Актауский отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» (2004-2005); заместитель акима г. Актау (2005-2006); начальник управления бухгалтерского учета и кадровой работы организационно-технического обеспечения департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования (2006-2008); директор департамента по управлению активами, управляющий директор - корпоративный секретарь АО «НК «СПК «Каспий» (2008-2010); генеральный директор ТОО «Отырар Энерджи» (2010-2014); генеральный директор ТОО «Адай» (2014-2019); председатель правления АО «Специальная экономическая зона Морпорт Актау» (2019-2021); заместитель акима Мангистауской области (2021-2022).

    На занимаемой должности - с июня 2022 года.

    50 лет назад (1972) родилась НУРЖИГИТОВА Дана Омирбаевна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

    Окончила Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы (1995); по программе MBA Университет «ALMA U» (2019).

    Трудовая деятельность: концертмейстер в Алматинском государственном университете им. Абая (1994-1996); концертмейстер Республиканского колледжа им. К. Байсеитовой (1996-1997); ведущая новостных программ АО «Хабар» (1997-2002); работала в АО «РТРК «Казахстан» (2002); редактор, ведущая новостных и других программ, продюсер АО «Хабар» (2002-2013); редактор ТОО «TV Fresh» (2013-2015); ведущая АО «РТРК «Казахстан» (2015-2019).

    На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

    Награждена орденом «Құрмет» (2020); нагрудными знаками «Мәдениет қайраткері», «Ақпарат саласының үздігі», «За заслуги в развитии печати и информации» МПА СНГ, нагрудным знаком Президента Республики Казахстан за значительный вклад в развитие отрасли отечественных средств массовой информации.

    42 года назад (1980) родилась РАКИШЕВА Алия Галимжановна - руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

    Родилась в г. Алматы. Окончила Казахскую государственную юридическую академию (2001).

    Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента международного права и протокола, департамента международного права и защиты имущественных прав государства, департамента законодательства МЮ РК (2001-2002); начальник отдела управления экспертизы и подготовки законопроектов департамента законодательства, начальник отдела департамента координации законопроектной деятельности систематизации законодательства, начальник отдела, начальник управления департамента законодательства МЮ РК (2002-2005); консультант, заведующий юридическим отделом аппарата центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2005-2007); начальник административного управления - руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии РК (2007-2013); заведующая государственно-правовым отделом администрации Президента РК (2013-2018); заместитель руководителя администрации Президента РК (2018-2019); советник Президента РК (2019-2020).

    На занимаемой должности - с мая 2020 года.

    Награждена орденами «Құрмет» (2014), «Парасат» (2020); медалью «Ерен еңбегі үшін» (2008).

    35 лет назад (1987) родился ИРГАЛИЕВ Асет Арманович - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Родился в г. Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008); Международную школу бизнеса (Швеция) (2008); Университет Йорка (2009); Университет Ноттингема, экономист (2010).

    Трудовая деятельность: региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2010-2011); главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011-2012); региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011); директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (2013-2016); председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016); советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-12.2016); советник Премьер-Министра РК (2016-2018); заведующий Центром проектного управления канцелярии Премьер-Министра РК (07.2018-09.2018); вице-министр национальной экономики РК (2018-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019); член Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (с 2020 года); первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2019-2021); министр национальной экономики Республики Казахстан (2021-2022).

    На занимаемой должности - с января 2022 года.

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