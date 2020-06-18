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18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

18 Июня 2020 08:00
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18 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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51 год назад (1969) родился ПЕТРОВ Константин Викторович - заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в г. Актобе. Окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова, учитель химии и биологии.

Трудовая деятельность: учитель химии и биологии, заместитель директора средней школы, заместитель заведующего отделом организационной и кадровой работы, помощник акима г. Актобе, заместитель начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства Актюбинского завода ферросплавов (1991-2004); помощник акима Актюбинской области (2004-2008); начальник управления внутренней политики Актюбинской области (2008-2009); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2009-2013); руководитель аппарата акима Актюбинской области (2013-2015); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2015-2016); член Центральной избирательной комиссии РК (2016-2017).

На занимаемой должности - с августа 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).

48 лет назад (1972) родилась НУРЖИГИТОВА Дана Омирбаевна - депутат Сената Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Окончила Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы (1995); по программе MBA Университет «ALMA U» (2019).

Трудовая деятельность: концертмейстер в Алматинском государственном университете им. Абая (1994-1996); концертмейстер Республиканского колледжа им. К. Байсеитовой (1996-1997); ведущая новостных программ АО «Хабар» (1997-2002); работала в АО «РТРК «Казахстан» (2002); редактор, ведущая новостных и других программ, продюсер АО «Хабар» (2002-2013); редактор ТОО «TV Fresh» (2013-2015); ведущая АО «РТРК «Казахстан» (2015-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

33 года назад (1987) родился ИРГАЛИЕВ Асет Арманович - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в г. Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008); Международную школу бизнеса (Швеция) (2008); Университет Йорка (2009); Университет Ноттингема, экономист (2010).

Трудовая деятельность: региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2010-2011); главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011-2012); региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (2011); директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (2013-2016); председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016); советник председателя правления АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-12.2016); советник Премьер-Министра РК (2016-2018); заведующий Центром проектного управления канцелярии Премьер-Министра РК (07.2018-09.2018); вице-министр национальной экономики РК (2018-2019); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019); член Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан (с 2020 года).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.


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