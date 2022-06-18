18 Июня 2022 07:00

18 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День устойчивой гастрономии

21 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций своей резолюцией № 71/246 провозгласила 18 июня Днём устойчивой гастрономии. В 2017 году он прошёл впервые.

Цель дня - сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельскохозяйственного развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения питания людей, обеспечения устойчивого производства продовольствия и сохранения биоразнообразия.

СОБЫТИЯ

В 2006 году в 4 часа 44 минуты с космодрома Байконур стартовал первый казахстанский геостационарный спутник KazSat, предназначенный для телевизионного вещания, обеспечения фиксированной спутниковой связи и передачи данных. Президенты Республики Казахстан и Российской Федерации Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин специально прибыли на космодром, чтобы наблюдать за стартом спутника, который возвестил о том, что Казахстан становится космической державой.

В 2009 году в Уральске обнаружены археологические находки - предметы быта и украшения VI-II веков до н.э., на раскопки которых были привлечены ученые из России и Германии. Ученые утверждают, что значение этих находок в мировой истории огромное и сообщили об их занесении в международный каталог.

В 2011 году Национальный банк РК выпустил в обращение монету «Осетр» номиналом 500 тенге. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 24 гр., овал 38,61 х 28,81 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 5 тыс. штук.

В 2012 году мега-полотно «Тысяча ангелов и одна картина» уроженца Казахстана, художника из Узбекистана Лекима Ибрагимова было заявлено на включение в Книгу рекордов Гиннесса. Заявка была подана в раздел «Искусство» с формулировкой «Самая большая картина, состоящая из 1000 частей».

Импульсом для создания этого грандиозного проекта стали сказки «Тысячи и одной ночи». Полотно состоит из 1000 отдельных художественно завершенных картин, на каждой из которых изображен ангел. И эти тысяча частей в итоге формируют одну цельную картину площадью 528 кв. м со своим сюжетом - по мотивам легендарных восточных сказаний.

В 2014 году казахстанские ученые изобрели противотуберкулезное лекарство, более эффективное, чем существующие аналоги.

Лечение этим препаратом эффективно при заболеваниях туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. При лечении этим препаратом в два раза сокращаются сроки пребывания больных в стационаре. Если обычными методами на их лечение уходит порядка 6-8 месяцев, то больные, которые получали наш препарат, излечивались за 2-3 месяца.

В 2015 году Федерация қазақ күресі Республики Казахстан официально вошла в состав Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта была создана в 2012 году. В настоящее время в ее состав входят федерации бокса, греко-римской, вольной и женской борьбы, дзюдо, таеквондо и тяжелой атлетики.

В 2017 году в Астане открылся первый Всемирный театральный фестиваль «Астана», посвященный 80-летию казахстанского актера, режиссера театра и кино Асанали Ашимова, в котором приняли участие ведущие театры Европы и Азии, известные критики, драматурги, деятели культуры и искусства Казахстана и стран СНГ, именитые друзья юбиляра и молодые актеры, которые хотели ближе познакомиться с творчеством Асанали Ашимова.

В 2018 году в Астане на III Гуманитарном форуме «Великая степь» золотыми медалями за вклад в развитие науки тюркского мира были награждены известные ученые: доктор филологии, профессор, руководитель Уфимского научного центра «Институт истории, языка и литературы» Российской академии наук Фирдаус Хисамитдинова; доктор филологии, исследователь чувашского языка, профессор Николай Егоров; доктор филологии, профессор, заместитель председателя Комитета тюркологов отдела историко-филологических наук Российской академии наук Олег Мудрак и доктор исторических наук, профессор Чулуун Сампилдондов из Монголии.

Специальные медали были учреждены Международной Тюркской академией для ученых, внесших большой вклад в тюркологию, в развитие науки в тюркском мире.

В 2019 году научные сотрудники из Казахстана обнаружили в отделе рукописей и редких книг библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета оригинал произведения «Кодекс для простых казахов», автором которого является классик казахской литературы Абай.

Научным работникам из Казахстана позволили снять с документа копию, и «Кодекс» отправился в Государственный историко-культурный музей-заповедник Абая. До настоящего времени в Казахстане не видели оригинал произведения - он написан на тюрко-татарском языке XIX века арабской графикой.

В целом книга представляет собой сборник официальных документов, принятый по итогам съезда в Семипалатинской области в 1885 году. Ее полное название - «Семипалат областенең Бишдиванның барча халфәнең сайланмыш адәмнәренең 1885-нче елында май аенда яр буендагы Карамалы съездында ясалмыш ираҗәседер».

В 2021 году Президент Казахстана К. Токаев принял участие в церемонии открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, внесшим вклад в борьбу с коронавирусом. Мемориал расположен в новом Линейном парке столицы со стороны улиц Алматы и Ақмешіт.

«Это дань уважения нашим соотечественникам, боровшимся с этой глобальной эпидемией. Памятник призван стать символом нашего теплого отношения ко всем, кто проявил героизм в это тяжелое время», - подчеркнул Президент.

Резюмируя, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех медиков с профессиональным праздником и предложил назвать парк, где расположен монумент «Алтын жүрек», «Аллеей врачей», выразив уверенность, что комплекс станет символом народной благодарности людям в белых халатах.

В 2021 году Казахстан занял 67-е место в рейтинге миролюбивых стран, составленном Institute for Economics and Peace, IEP (Институт экономики и мира).

Согласно рейтингу, Казахстан расположился на 67-м месте в группе стран среднего уровня миролюбия. Республика соседствует с Грецией, расположившейся на 66-м месте, и Аргентиной, занимающей 68-ю строчку рейтинга.

В 2021 году в целях поддержки государственной молодежной политики по развитию волонтерского движения в городе Алматы был образован Совет молодежи.

Основная задача Совета - разработка предложений и рекомендаций по вопросам патриотического и нравственного воспитания молодежи, поддержка и стимулирование общественной молодежной инициативы, а также совершенствование нормативных правовых актов в сфере молодёжной политики Республики Казахстан.