18 Июля 2022 08:00

18 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1944-2020) родилась- первая женщина в Казахстане, ставшая профессиональным дирижером, заслуженный деятель Республики Казахстан, обладатель диплома IV Всесоюзного конкурса дирижеров в г. Москве.

Родилась в Алматинской области. Окончила Алматинское музыкальное училище, Алматинскую консерваторию (Казахская национальная консерватория имени Курмангазы), Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова по классу оперно-симфонического дирижирования.

Трудовая деятельность: с 1964 по 1975 год была артисткой Казахского национального инструментального оркестра; с 1975 года - ведущий дирижер Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая, вела оперные, балетные и множество детских спектаклей.

Выступала с солистами Е. Серкебаевым, А. Днишевым, Б. Тулегеновой, Н. Усенбаевой, Л. Альпиевой и многими другими; со звездами мировой оперы и балета на фестивалях в г. Алматы. В 2000 году с успехом провела гастроли по всей территории Китая.

назад (1961-1999) родился- киноактер, лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский театрально-художественный институт (1982).

Первая роль в кино - образ Калама «Вырасти свой колос» (1978). Позже сыграл Акима в «Невозможных детях» (1980), Арыстана в фильме «Месяц на размышление» (1981), служащего в «Каралы сулу» (1982), Тауекель-хана в «Сказке о прекрасной Айсулу» (1990). Всего успел сняться в главных ролях в более чем 20 фильмах. В 1982-1984 годах снялся в 4-серийном телефильме «Чокан Валиханов» в главной роли Чокана. Историко-биографический фильм-сериал вышел в 1985 году. За проникновенное исполнение этой роли молодой С. Ашимов получил Государственную премию Казахской ССР 1986 года.

В 1995-1999 годах снялся в первом казахском телесериале (465 серий) «Перекрёсток». Сыграл одну из главных ролей - бизнесмена-мафиози Тимура Сабирова. В день своей кончины он собирался на съёмки «Перекрёстка» и позвонил перед сном своей коллеге Жанне Куанышевой сказав, что завтра за ней заедет. Однако в ту же ночь он скоропостижно скончался.

назад (1965) родился- заместитель председателя правления по геологии и геологоразведке АО «Национальная компания «QazaqGaz».

Родился в Атырауской области. Окончил Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, г. Москва, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (1993).

Трудовая деятельность: оператор по добыче нефти и газа месторождения «Байчунас» нефтегазодобывающего управления «Доссорнефть» ОАО «Казахойл-Эмба» (1982); оператор цеха добычи нефти и газа месторождения «Карсак» (1985-1987); участковый геолог Атырауского управлении буровых работ (1993-1994); ведущий геолог, заместитель начальника участка по повышению нефтеотдачи пластов и капитального ремонта скважин по Макатскому району ОАО «КазахОйлЭмба» (1997-1999); главный геолог НГДУ «Макатнефть» ОАО «КазахойлЭмба» (1999-2000); главный инженер департамента управления производством, главный инженер, менеджер, заместитель директора департамента геологии и разработки, директор департамента геологии АО НК «Казахойл» (2000-2004); руководитель департамента геологии и геофизики геолого-технологической службы АО «НК «КазМунайГаз» (2004-2007); директор департамента геологии, геофизики и резервуаров блока разведки и добычи АО «НК «КазМунайГаз» (2007-2009); директор департамента геологии и геофизики блока разведки и добычи АО «НК «КазМунайГаз» (06.2009-12.2009); менеджер по геологоразведке ТОО «Н Оперейтинг Компани», председатель технического подкомитета по геологоразведочным работам (2009-2013); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», председатель технического комитета по геологоразведочным работам, председатель наблюдательного Совета «Разведочные активы» АО РД КМГ (02.2013-10.2013); заместитель генерального директора по перспективным проектам ФЧКОО «Кашаган Б.В.» (10.2013-12.2013); заместитель генерального директора по перспективным проектам и операционной деятельности ФЧКОО «Кашаган Б.В.», член консультативного технического комитета акционеров Северо-Каспийского проекта (2013-2015); заместитель генерального директора по новым проектам и технологиям АО «Эмбамунайгаз» (2015-2017); председатель правления АО «Эмбамунайгаз» (2017-2020); первый заместитель генерального директора ТОО «Урал Ойл энд Газ» (2020-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

назад (1967) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в г. Чимкент. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, юрист (1992).

Трудовая деятельность: слесарь АТП, бетонщик СМУ (1983); стажер прокуратуры Алгабасского, Бугунского районов, помощник прокурора, следователь прокуратуры Ордабасынского района (1992-1996); следователь отдела ГСК по Ордабасынскому району (1996); главный специалист Южно-Казахстанского областного суда (1996-1999); судья Сузакского райсуда (1999); судья Абайского судебного участка Шымкентского городского суда (1999-2001); судья суда № 2 г. Шымкента (2001-2003); председатель Туркестанского городского суда (2003-2005); администратор судов Южно-Казахстанской области (2005-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); советник председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (02.2012-03.2012); заместитель директора департамента правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (03.2012-07.2012); заместитель заведующего отдела правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2012-2013); руководитель - председатель Дисциплинарного совета департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Южно-Казахстанской области (2013-2015); заместитель руководителя департамента - председатель Дисциплинарного совета департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области (2015-2016); руководитель департамента Министерства по делам государственной службы по Южно-Казахстанской области, председатель совета по этике (01.2016-10.2016); руководитель, председатель Совета по этике департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области (2016-2018); руководитель профсоюзного центра Туркестанской области и г. Шымкент (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет» (2010); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Астана 20 жыл», «Қазақстан Конституциясына 25 жыл».

назад (1970) родилась- руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родилась в г. Павлодаре. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: преподаватель Казахско-германского технического бизнес-колледжа (1992-1995); преподаватель Павлодарского государственного университета (1995-2000); преподаватель Евразийского университета (2000-2003); главный эксперт, заведующий сектором, заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2003-2008); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2008-2010); заместитель акима Павлодарской области (2010-2012); ответственный секретарь Министерства образования и науки РК (2012-2015); депутат Мажилиса Парламента РК (2015-2016); советник первого заместителя председателя Партии «Нур Отан» (02.2016-11.2016); председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК (2016-2019); председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2011); юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

назад (1972) родилась- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Окончила Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы (1995).

Трудовая деятельность: концертмейстер в Алматинском государственном университете им. Абая (1994-1996); концертмейстер Республиканского колледжа им. К. Байсеитовой (1996-1997); ведущая новостных программ АО «Хабар» (1997-2002); работала в АО «РТРК «Казахстан» (2002); редактор, ведущая новостных и других программ, продюсер АО «Хабар» (2002-2013); редактор ТОО «TV Fresh» (2013-2015); ведущая АО «РТРК «Казахстан» (2015-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2020); юбилейной медалью «20 лет Хабат» (2015); нагрудными знаками «Мәдениет қайраткері», «Ақпарат саласының үздігі» (2017), «За заслуги в развитии печати и информации» МПА СНГ (2018).

46 лет назад (1976) родилась БЕЙСЕНБАЕВА Айгуль Едиловна - генеральный директор продюсерского центра «Ел».

Родилась в Жамбылской области. Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби, востоковедение. Автор музыкальных и этнографических проектов, обладатель международной премии «Кызыл алма».

35 лет назад (1987) родился НУРПЕИСОВ Асат Булатович - руководитель аппарата акима города Алматы.

Родился в г. Алматы. Окончил Нью-Йоркский университет в Праге, экономика и менеджмент; Европейскую школу бизнеса, магистр международного банковского дела и финансов.

Трудовая деятельность: работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory (2012-2015); руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); директор департамента корпоративных финансов АО «НУХ «Байтерек» (2016-2017); главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления канцелярии Премьер-Министра РК (2018-2019); руководитель аппарата председателя Национального Банка Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.