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    18 инициативных групп претендовали на роль партий в последние три года – Минюст

    16 Сентября 2022, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Канат Мусин рассказал о ситуации с созданием новых политических партий в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане зарегистрировано шесть политических партий. Три из них прошли в Парламент, их представители вошли в число депутатов. Другие партии заняты организационной работой. За последние три года 18 инициативных групп подали нам уведомления, выражая намерение создать партию», - сказал Канат Мусин в кулуарах после совместного заседания палат Парламента.

    Но, по его словам, из них только пять прошли первый этап.

    «Срок с момента подачи заявления двух партий истек. Съездов они не проводили. Поэтому выданное им разрешение было отменено. Три партии сейчас проводят организационную работу», - заключил министр.

    Ранее сообщалось о том, что депутаты Парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: первое - положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, второе - увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения быть повторно назначенными судьями Конституционного суда, третье – переименование столицы Казахстана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минюст
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