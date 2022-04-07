18 гидропостов установлены на опасных участках в Атбасарском районе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как ведутся работы по снабжению всем необходимым жителей отрезанных переливами воды населенных пунктов, на прошедшем брифинге рассказал аким Атбасарского района Акмолинской области Аманбек Калжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня зафиксировано два перелива через автодорогу областного значения «Атбасар-Сочинское» - на 19 и 62 км.

«К сожалению, на 19-м км автодороги «Атбасар-Сочинское» был автомобильный мост, который пришел в аварийное состояние еще после паводка 2017 года. В прошлом году был разыгран конкурс управлением автомобильных дорог Акмолинской области, заключен договор. Пока мы начали демонтаж этого моста, но не успели установить. Заключен договор на строительство моста на сумму 387 млн тенге. Подрядчики в этом году полностью завершат работы», - отметил А. Калжанов.

Из отрезанных населенных пунктов заблаговременно был произведен вывоз тяжело больных и беременных жителей в центральную районную больницу, а также произведен завоз необходимых продуктов питания и медикаментов.

«В городе Атбасаре определены эвакуационные пункты: для эвакуируемого населения, размещения материальных ценностей и животных. На опасных участках для мониторинга уровня воды установлены 18 гидропостов. В районе автомобильного моста города Атбасара выставлен гидропост. Для мониторинга воды в районе железнодорожного моста установлены видеокамеры с выводом на сотовые телефоны», - добавил спикер.