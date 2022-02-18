18 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году был создан Детский благотворительный фонд Казахстана «Бөбек». Основные направления деятельности - защита матери и ребёнка, шефство над детскими домами и домами ребёнка, переоснащение школ современным оборудованием, поддержка одаренных детей малообеспеченных семей, оказание помощи в охране здоровья детей.

В 1992 году в Алматы между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере совместного управления использованием и охраной водных ресурсов межгосударственных источников.

В 1993 году одной из центральных улиц Шымкента было присвоено имя ученого-этнографа, фольклориста Абубакира Диваева.

Диваев Абубакир (Абубекр) Ахметжанович (1856-1932) - талантливый ученый, посвятивший свою жизнь сбору памятников устного народного творчества казахского народа на рубеже ХIХ-ХХ веков и оставивший огромное наследство в виде сказок, песен, легенд, былин, загадок, эпосов по крупицам собранного им в аулах и уездах обширного Туркестанского края. В течение нескольких десятилетий он неутомимо собирал образцы казахской народной литературы, систематизировал, переводил их на русский язык и публиковал в российских периодических изданиях.

В 2003 году в Москве с участием президентов Республики Казахстан и Российской Федерации на сцене Государственного академического Большого театра России состоялась торжественная церемония открытия Года Казахстана в России.

В рамках праздничных мероприятий в московском Кремле прошли выставки «Золотой воин. Сокровища сакских курганов», Неделя казахстанского кино, концерты мастеров искусств Казахстана и другие мероприятия. Состоялись гала-концерт мастеров искусств Казахстана и книжная выставка «Признанный миром Казахстан».

В 2008 году в Казахстане была создана первая актуарная школа. Ее официальное открытие состоялось в Алматы. Актуарий - это специалист, который обладает определенной квалификацией для оценки рисков и вероятностей и который может применить свои знания и навыки в проблемах бизнеса и финансов, особенно к таких областях, как страхование и демография, связанных со случайными событиями. Таким образом, актуарии играют ключевую роль в оценке рисков финансовых институтов и обеспечении их платежеспособности.

В 2013 году Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева стал первой и единственной организацией на территории СНГ, внедрившей у себя систему энергоменеджмента ISO50001.

ISO 50001 - международный стандарт, созданный Международной организацией по стандартизации для управления энергосистемами, который определяет требования для установки, внедрения, сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента. Его цель - позволить организации следовать системному подходу в достижении последовательного улучшения энергосистемы, включая энергоэффективность, энергобезопасность и энергопотребление.

В 2014 году в турецком городе Эскишехире на VI Конгрессе редакторов литературных журналов Тюркского мира лауреат Государственной премии РК Толен Абдык был удостоен звания «Лучший писатель тюркского мира 2013 года». Наиболее известные книги Толена Абдыка были переведены на 13 тюркских языков.

В 2015 году флаг Всемирной Универсиады был передан Алматинской дирекции международных спортивных проектов. Казахстан является первой страной в СНГ, принявшей зимнюю Универсиаду.

В 2016 году Республика Казахстан, Азербайджанская Республика и Грузия договорились о создании железнодорожного консорциума, который обеспечит передвижение грузов из портов Китая в Батумский порт, а оттуда в Турцию и Европу.

В 2016 году при Верховном суде Республики Казахстан была создана Академия правосудия, основные направления деятельности которой - реализация образовательных программ послевузовского образования; осуществление переподготовки, повышения квалификации судей и работников судебной системы; осуществление научной деятельности.

В 2018 году вышел в свет сборник произведений великого казахского поэта Магжана Жумабаева на турецком языке. Автор турецкого перевода - известный поэт Али Акбаш. Стихи Магжана Жумабаева, пострадавшего в годы репрессий за свои убеждения, передают переживания поэта за свой народ, а также веру в молодое поколение, которому он прочил великое будущее в независимом государстве.

В 2020 году Рахат Бекболат установил новый мировой рекорд на юношеском и юниорском Чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходящем в Ташкенте.

Воспитанник кызылординской школы тяжелой атлетики поднял в сумме двоеборья 356 кг (158+198). Таким образом он стал чемпионом среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 20 лет и установил мировой рекорд среди юношей в упражнении «толчок».

В 2021 году поверхности Марса достиг новый ровер Perseverance. Наряду с научным оборудованием он перевез на красную планету имена миллионов человек, среди которых есть казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, имя которого предложили нанести на табличку Dears из разных стран, включая США, Турцию, Россию.

В 2021 году на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке «Книга объединяет людей и страны» была развернута экспозиция, посвященная 30-летию независимости Казахстана. Среди экспонатов были уникальные издания юбиляров прошлого и нынешнего годов - Абая Кунанбаева и Жамбула Жабаева в переводе на 6 основных языков ООН. Проза и поэзия, научные труды и художественные альбомы, детская литература и миниатюрные сувенирные издания - все это отличало казахстанскую экспозицию.

Торжественное открытие выставки прошло в выставочном комплексе «БелЭкспо». В ней принимали участие 281 экспонент из 20 стран мира.