18 фактов продажи лекарств по завышенным ценам зафиксированы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане спекулянтов лекарствами привлекают к ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру ВКО.

В ведомстве сообщили, что вопреки предупреждениям об ответственности и существенные штрафные санкции, факты спекуляции цен на медикаменты не прекращаются. Для их пресечения по поручению прокуратуры области во всех городах и районах созданы мобильные группы из числа сотрудников заинтересованных государственных органов.

«На сегодняшний день выявлено 18 фактов продажи лекарств по завышенным ценам, из них только сегодня - 5 случаев. Это показывает игнорирование аптеками действующих ограничений по ценам. К примеру, в одной из аптек города Усть-Каменогорск препарат «Кардиомагнил» отпускался по цене 2340 тенге, тогда как предельная цена составляет 1797 тенге. Уже 7 аптек привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Остальные материалы на рассмотрении», - пояснили в прокуратуре.

Кроме того, зарегистрировано 8 фактов реализации лекарств по завышенной цене лицами, не имеющими разрешение на фармацевтическую деятельность. Так, в одном из торговых домов областного центра пресечена продажа 293 упаковок лекарств. Дело направлено в суд для наложения штрафа с конфискацией лекарств.

Работа мобильных групп прокуратурой области координируется напрямую. Даны конкретные поручения и рекомендации, организован мониторинг цен на востребованные лекарства, продолжаются рейды.

«Еще раз разъясняем, что завышение цен на лекарства влечет административную ответственность в виде штрафа от 70 до 1000 месячных расчетных показателей», - предупредили в прокуратуре области.