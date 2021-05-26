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    14:00, 26 Май 2021 | GMT +6

    18 домов остались без воды из-за аварии на водопроводе в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошло повреждение водопровода. Закрыта дорога по улице Парковой, от улицы С. Муканова до улицы Конституции Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, повреждение зафиксировали на водопроводе диаметром 500 мм. ТОО «Кызылжар Су» проводит восстановительные работы на участке. Объезд закрытой дороги – по улице Ауэзова.

    Из-за аварии прекращена подача холодной воды по улице. Жабаева, д.121,123,125,127,129,131, К. Сутюшева, д. 77, Парковой, д. 117, 121, 126, 130, 132, 136, 137, Ауэзова, 146 и по улице Конституции Казахстана, д. 29,31,39.

    В пресс-службе сообщили, что организован подвоз воды к домам. Аварию обещают устранить в кратчайшие сроки.



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