18 домов остались без воды из-за аварии на водопроводе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошло повреждение водопровода. Закрыта дорога по улице Парковой, от улицы С. Муканова до улицы Конституции Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, повреждение зафиксировали на водопроводе диаметром 500 мм. ТОО «Кызылжар Су» проводит восстановительные работы на участке. Объезд закрытой дороги – по улице Ауэзова.

Из-за аварии прекращена подача холодной воды по улице. Жабаева, д.121,123,125,127,129,131, К. Сутюшева, д. 77, Парковой, д. 117, 121, 126, 130, 132, 136, 137, Ауэзова, 146 и по улице Конституции Казахстана, д. 29,31,39.

В пресс-службе сообщили, что организован подвоз воды к домам. Аварию обещают устранить в кратчайшие сроки.



