18 детей унес голод, 19-го ребенка - война: история матери и пса с большой верой в сердце

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 9 мая в нашем календаре отмечена как праздничная дата, однако сколько потери, слез и страха таится за этой цифрой. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет историю матери, потерявшей 18 детей от голода, а 19-го ребенка в результате войны.

Вдоль Черного Иртыша в Восточно-Казахстанской области расположено село Корган, где проживала мать, потерявшая 18 детей от голода, а 19-го ребенка забрала война. Единственным утешением для женщины стал пес по кличке Бәріңгел.

В небольшом поселке в районе Зайсан на фронт отправились 26 человек и только несколько из них вернулись живыми. Первый послевоенный ребенок родился здесь лишь 2 мая 1947 года. Местные жители дали младенцу имя Женисбек, что в переводе с казахского означает «победа». Именно он рассказал нам историю женщины и ее пса по кличке Бәріңгел. Когда у Амире аже и Орынбай ата появился пес по кличке Бәріңгел Женисбеку было всего лишь 6-7 лет.

Мать, которая потеряла 18 детей из-за голода, а долгожданного 19-го ребенка увели на фронт, назвала пса Бәріңгел. В переводе с казахского языка это слово означает «пусть все вернутся живыми». То есть, женщина хотела, чтобы из фронта в целости и сохранности вернулся не только ее сын, но и все 26 односельчан, которые уехали воевать.

Фото из личного архива Женисбека Карибаева

«Нам рассказывали старшие, что семья Орынбая переехала в Корган из поселка Дайыр до начала войны. Его супруга Амире стала мамой 19 детей. 18 из них умерли из-за голода, в живых остался только сын. Однако, как только началась война, он отправился воевать на фронт. Орынбай и Амире, которые считали дни и минуты до возвращения сына – единственного ребенка, опоры и надежды, приютили пса и назвали его Бәріңгел. Даже когда пришло известие о том, что единственного сына не стало, Амире аже не теряла надежду и продолжала беседовать с псом. О том, что она в 13 лет вышла замуж и родила 19 детей, мы услышали случайно из ее разговора с псом. Однажды в село вернулся с фронта вернулся местный житель, который рассказал о том, что похоронка (извещение о гибели военнослужащего) может прийти по ошибке. Услышав это, Амире апа надеялась, что ее единственный сын тоже вернется живым», - рассказал очевидец.

Амире апа и пес по кличке Бәріңгел стали часто коротать вечера на берегу Черного Иртыша. Тогда Иртыш был еще полноводной рекой и можно было увидеть пароход, на котором с фронта возвращались военнослужащие. Каждый раз, замечая дым парохода, Амире апа и пес радостно вставали с места и надеялись, что пароход причалит к берегу, и выйдет на встречу ее сын. Однажды мы заметили, как Амире апа со злостью набросилась на пса. «Не убегай от меня, я сказала, подойди. Я назвала тебя Бәріңгел, чтобы все вернулись живыми из фронта. Я приютила тебя, когда ты был щенком, кормила, заботилась. Почему ты не оправдываешь свое имя? Почему они не возвращаются из фронта? Почему, Бог унес 18 моих детей, а о 19-м нет и вести? Ты не оправдал мою надежду. Вместе с тобой угасает моя надежда», - кричала бедная женщина. Пес, который никогда не видел свою хозяйку в таком виде, громко завыл.

Тогда Орынбай ата повышенным тоном обратился к своей жене: «Ты что с ума сошла? Чем тебе не угодил этот безобидный пес? Думаешь, это он лишил тебя твоих детей?»

Әміре апа успокоилась и добрым голосом позвала к себе пса. Она не переставала просить прощения у своего товарища. После этого никто не видел, как Амире апа выходила из дома. Сколько бы ни ждал преданный пес Бәріңгел свою хозяйку, ее уже никто не видел...

Сейчас этот поселок носит имя моего отца Калихан. Каждый раз, когда я оказываюсь там, вспоминаю образ Амире апа и пса по кличке Бәріңгел, которые с надеждой смотрели на пароход.

Хочется, чтобы память о них жила вечно. Поэтому хочу установить памятник в честь Амире апа и пса по кличке Бәріңгел», - заключил 76-летний аксакал Женисбек Карибаев.

Женисбек Карибаев держит отару из 6 тысяч голов овец. Поэтому он уверен, что найдет средства, чтобы установить памятник.

«Пусть хотя бы останется памятник на этой земле в честь женщины, потерявшей всех 19 детей», - поделился он.