18 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1944) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский индустриально-педагогический техникум (1969); Карагандинский государственный университет, техник-строитель (1974); Алма-Атинскую высшую партийную школу, учитель истории и обществоведения (1987).

Трудовая деятельность: чабан совхоза, воспитатель, мастер ПТУ(1963); секретарь комитета комсомола треста «Шахтинскжилстрой», инструктор, заведующий отделом Карагандинского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1969-1975); заместитель председателя Карагандинского горкома партии (1975-1980); заместитель председателя Карагандинского горкома комитета народного контроля (1980-1981); инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Карагандинского обкома партии (1981-1985); заведующий сектором, инспектор, заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы центрального комитета Компартии Казахстана (1985-1989); заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы (орг. отделом) центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1991); заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов КазССР (1989-1991); заведующий отделом организационно-инспекторским и территориального развития, отделом организационной работы и местных администраций аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1994); заместитель руководителя группы представителей Президента РК в регионах (06.1994-12.1994); заместитель руководителя Аппарата Президента РК - руководитель группы представителей Президента в регионах (1994-1995); заместитель руководителя аппарата, администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом (1995-1996); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (02.1996-10.1196); руководитель администрации Президента РК (1996-1997); председатель Высшего дисциплинарного совета РК (1997-1998); председатель Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией (1998-1999); Государственный секретарь РК (2004-2007); советник Президента РК (05.2007-08.2007); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, заместитель председателя Совета по взаимодействию с маслихатами (2007-2013).

Награжден орденами «Барыс» 2-й степени (2001), «Барыс» 1-й степени (2009); Содружества МПА СНГ (2002), 8 медалями, в том числе Золотой медалью «Древо дружбы» МПА СНГ (2003).

назад (1953) родился- президент Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

Уроженец г. Усть-Каменогорска. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова; Алматинский институт политологии и управления.

Трудовая деятельность: редактор, старший редактор, заместитель выпускающего в КазТАГ (совр. МИА «Казинформ»); заместитель главного редактора газеты «Ленинская смена» (1982-1988); заместитель заведующего отделом народного образования, культуры и межнациональных отношений управления делами Совмина КазССР (1990-1991); заместитель заведующего отделом по связям с прессой аппарата Президента и Кабинета министров, заместитель руководителя службы пресс-секретаря Президента РК (1991-1993); заведующий отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1993-1994); заведующий отделом социальной сферы управления делами Кабинета министров РК (1994-1995); заместитель акима г. Алматы (1997-2002); директор департамента менеджмента, маркетинга и рекламы российских изданий «Известия», «Комсомольская правда» и «Труд» в РК (2003-2004); руководитель представительства Министерства культуры, информации и спорта РК в г. Алматы (2004-2005); исполнительный директор Алматинского филиала союза «Атамекен» (2005-2008); главный редактор республиканской газеты «Караван» (2008-2013); президент АО «Национальный центр научно-технической информации» (2013-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

66 лет назад (1955) родился ХАМЗАЕВ Алмаз Насреддинович - казахстанский государственный деятель, дипломат.

Родился в г. Тараз. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, преподаватель английского языка (1977); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, дипломат (1990).

Трудовая деятельность: стажер-преподаватель АПИИЯ (1977); второй секретарь протокольного отдела, отдела печати и информации, помощник министра - первый секретарь протокольного отдела, консульского отдела, заведующий протокольным отделом, отделом печати и информации, и.о. генерального секретаря Министерства иностранных дел Казахской ССР (1978-1988); слушатель Дипломатической академии (1988-1990); начальник управления государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1990-1992); советник посольства Республики Казахстан в США (1992-1996); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Великобритании (03.1996-12.1996); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (01.1997-11.1997); директор департамента стран Европы и Америки Министерства иностранных дел (06.1997-11.1997); вице-министр - директор 3-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1998); вице-министр иностранных дел Республики Казахстан (02.1998-11.1998); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Испании, постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству (1998-2004); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике (2004-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (2005-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта по совместительству (2005-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Сан-Марино по совместительству (2008-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (2012-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург, глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству (2012-2018); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 2018 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2015), «Достық» 2 ст., «За заслуги перед Итальянской Республикой»; медалями «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2002), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана», медалью «Назира Торекулова» за вклад во внешнюю политику; нагрудным знаком «Алтын барыс».

назад (1972) родился- первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, прикладная математика (1994); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного управления (1996).

Трудовая деятельность: сотрудник инвестиционно-приватизационного фонда «А-Инвест» (1993-1995); главный специалист отдела торговли и промышленности администрации г. Алматы (1995-1996); стажер высшего экономического совета при Президенте РК (1996); заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства РК (1996-1998); заместитель председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК (03.1998-04.1998); главный эксперт, заведующий сектором отдела, государственного инспектора Администрации Президента РК (1998-1999); государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК (08.1999-11.1999); председатель Агентства РК по статистике (1999-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003); председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (2003-2006); вице-министр финансов РК (2006-2007); президент АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); вице-министр финансов РК (2008-2009); председатель Агентства РК по статистике (2009-2014); председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (2014-2015); помощник Президента РК (2015-2018); министр финансов Республики Казахстан (2018-2019); первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр финансов Республики Казахстан (2019-2020).

На занимаемой должности - с мая 2020 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «К 100-летию академика А.И. Бараева» (2008), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1977) родилась- казахстанская телеведущая, телевизионный продюсер, медиа-менеджер и известный журналист.

Родилась в г. Шымкент. Окончила факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби; проходила курсы телерадиожурналистики «Интерньюс-Казахстан».

Трудовая деятельность: продюсер телеканала ТРК «Шаһар» (1999-2003); директор телеканала «Hit TV» (2003-2006); программный продюсер АО РТРК «Qazaqstan» (с 2008 года); генеральный директор ТОО «KazMedia Mobile»; главный редактор издательства «Кино+Сериал» (с 2011 года); директор детского телеканала «Балапан» (с 2012 года); ведущая на «Седьмом канале» (с 2017 года); член Совета директоров «Седьмого канала» (с 2018 года). Была ведущей ток-шоу «Әйел бақыты» на телеканале «Qazaqstan».