18 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1944) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский индустриально-педагогический техникум (1969); Карагандинский государственный университет, техник-строитель (1974); Алма-Атинскую высшую партийную школу, учитель истории и обществоведения (1987).

Трудовая деятельность: чабан совхоза, воспитатель, мастер ПТУ(1963); секретарь комитета комсомола треста «Шахтинскжилстрой», инструктор, заведующий отделом Карагандинского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1969-1975); заместитель председателя Карагандинского горкома партии (1975-1980); заместитель председателя Карагандинского горкома комитета народного контроля (1980-1981); инструктор, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Карагандинского обкома партии (1981-1985); заведующий сектором, инспектор, заместитель заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы центрального комитета Компартии Казахстана (1985-1989); заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы (орг. отделом) центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1991); заместитель председателя Центральной избирательной комиссии по выборам и отзыву народных депутатов КазССР (1989-1991); заведующий отделом организационно-инспекторским и территориального развития, отделом организационной работы и местных администраций Аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1994); заместитель руководителя группы представителей Президента РК в регионах (06.1994-12.1994); заместитель руководителя Аппарата Президента РК - руководитель группы представителей Президента в регионах (1994-1995); заместитель руководителя аппарата, Администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом (1995-1996); руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК (02.1996-10.1196); руководитель Администрации Президента РК (1996-1997); председатель Высшего дисциплинарного совета РК (1997-1998); председатель Государственной комиссии РК по борьбе с коррупцией (1998-1999); Государственный секретарь РК (2004-2007); советник Президента РК (05.2007-08.2007); депутат Сената Парламента РК; председатель Республиканского общественного совета по борьбе с коррупцией при партии «Nur Otan».

Награжден орденами «Барыс» 2-й степени (2001), «Барыс» 1-й степени (2009); Содружества МПА СНГ (2002), 8 медалями, в том числе Золотой медалью «Древо дружбы» МПА СНГ (2003).





назад (1953) родился- президент Национального центра государственной научно-технической экспертизы.

Уроженец г. Усть-Каменогорска. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова; Алматинский институт политологии и управления.

Трудовая деятельность: редактор, старший редактор, заместитель выпускающего в КазТАГ (совр. МИА «Казинформ»); заместитель главного редактора газеты «Ленинская смена» (1982-1988); заместитель заведующего отделом народного образования, культуры и межнациональных отношений управления делами Совмина КазССР (1990-1991); заместитель заведующего отделом по связям с прессой Аппарата Президента и Кабинета министров, заместитель руководителя службы пресс-секретаря Президента РК (1991-1993); заведующий отделом внутренней политики аппарата Президента и Кабинета министров РК (1993-1994); заведующий отделом социальной сферы управления делами Кабинета министров РК (1994-1995); заместитель акима г. Алматы (1997-2002); директор департамента менеджмента, маркетинга и рекламы российских изданий «Известия», «Комсомольская правда» и «Труд» в РК (2003-2004); руководитель представительства Министерства культуры, информации и спорта РК в г. Алматы (2004-2005); исполнительный директор Алматинского филиала союза «Атамекен» (2005-2008); главный редактор республиканской газеты «Караван» (2008-2013); президент АО «Национальный центр научно-технической информации» (2013-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.





назад (1972) родился- первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр финансов Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, прикладная математика (1994); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного управления (1996).

Трудовой стаж: сотрудник инвестиционно-приватизационного фонда «А-Инвест» (1993-1995); главный специалист отдела торговли и промышленности администрации г. Алматы (1995-1996); стажер высшего экономического совета при Президенте РК (1996); заместитель начальника управления, начальник управления Национального статистического агентства РК (1996-1998); заместитель председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК (03.1998-04.1998); главный эксперт, заведующий сектором отдела, государственного инспектора Администрации Президента РК (1998-1999); государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента РК (08.1999-11.1999); председатель Агентства РК по статистике (1999-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003); председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (2003-2006); вице-министр финансов РК (2006-2007); президент АО «Национальный холдинг «КазАгро» (2007-2008); вице-министр финансов РК (2008-2009); председатель Агентства РК по статистике (2009-2014); председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК (2014-2015); помощник Президента РК (2015-2018); министр финансов Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Ерен еңбегі үшін» (2008), «К 100-летию академика А.И. Бараева» (2008), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

42 года назад (1977) родилась СЕНГИРБЕКОВА Лейла Султанкызы - казахстанская телеведущая, телевизионный продюсер, медиаменеджер и известный журналист.

Родилась в г. Шымкент. Окончила факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби; проходила курсы телерадиожурналистики «Интерньюс-Казахстан».

Трудовая деятельность: продюсер телеканала ТРК «Шаһар» (1999-2003); директор телеканала «Hit TV» (2003-2006); программный продюсер АО РТРК «Qazaqstan» (с 2008 года); генеральный директор ТОО «KazMedia Mobile»; главный редактор издательства «Кино+Сериал» (с 2011 года).

Была ведущей ток-шоу «Әйел бақыты» на телеканале «Qazaqstan».