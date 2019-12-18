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18 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

18 Декабря 2019 07:00
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18 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день мигрантов

Провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 4 декабря 2000 года по рекомендации Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). 18 декабря 1990 года была принята Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

День арабского языка в ООН

В этот день в 1973 году Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила арабский язык в число официальных и рабочих языков Организации Объединенных Наций. Отмечается с 2010 года.

СОБЫТИЯ

В 1979 году на западе Казахстана было открыто Тенгизское нефтяное месторождение. Первая скважина на данной площади дала нефть из подсолевых пластов на глубине 4045-4095 метров.

В 1992 году был принят Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», устанавливающий статус граждан и классификацию территорий, пострадавших от воздействия многолетних ядерных взрывов, определяющий перечень компенсаций, льгот и мероприятий по социально-экономическому развитию территории.

В 2010 году Республика Казахстан в лице Национального центра космических исследований и технологий стала полноправным членом международного проекта «Sentinel Asia», направленного на борьбу со стихийными бедствиями с помощью дистанционного зондирования земли и GIS-WEB-технологий в азиатском регионе.

В 2010 году Музей известного акына-импровизатора Жаяу Мусы (1835-1929) открыли в Баянаульской школе искусств, носящей его имя. В экспозиции - семейные фотографии акына и его детей, генеалогическое древо, вещи. На стенах комнаты, в которой расположился музей Жаяу Мусы, собраны статьи и высказывания современных литераторов о его творчестве.

В 2013 году более 2 тысяч книг отечественных авторов на казахском, русском, английском и турецком размещено на портале «Әдебиет порталы». На данном портале размещаются все книги, которые издаются в рамках программы по выпуску социально важных видов литературы.

В 2014 году в Турции тиражом в 1 миллион экземпляров вышел в свет специальный номер «Қазақстан» самой высокотиражной ежедневной газеты «Zaman», целиком посвященный 23-летию независимости Республики Казахстан.

Спецвыпуск содержит статьи и информационно-справочные материалы о достижениях Казахстана, основных положениях Послания Президента РК народу Казахстана, подготовке к «ЭКСПО-2017», особенностях столицы Нур-Султана. Основная тема статей - достижения Казахстана за годы независимости.

В 2014 году Республика Казахстан приняла от Республики Беларусь эстафету председательства в Содружестве Независимых Государств. В год своего председательства казахстанская сторона сконцентрировала усилия на выполнении существующих решений и договоренностей, укреплении авторитета СНГ как на международной арене, так и в качестве политической площадки, где главы государств Содружества могут обсудить любые наболевшие вопросы и принять по ним решения.

В 2015 году в Москве на русском языке была издана книга Жарылкапа Бейсенбайулы «Чокан Валиханов», дополненная новыми историческими, архивными документами, в которой содержатся важные выводы, касающиеся неизвестных фактов из жизни Шокана Уалиханова и его эпохи.

В 2016 году иорданский писатель и политический деятель Муна Фуад Махамрех выпустила свою книгу на арабском языке «Казахстан. Симфония боли... и надежды...», посвященную 25-летию независимости Казахстана и закрытию Семипалатинского ядерного полигона.

В 2017 году юная казахстанская исполнительница Данэлия Тулешова стала победительницей украинского вокального конкурса «Голос. Дiти». Победитель четвертого сезона «Голос. Діти» Данэлия Тулешова получила трехмесячную ротацию на «Нашем радио», а также путешествие в Disneyland Paris.

В 2017 году в германском городе Ганновер на Международном турнире по спортивной гимнастике «ZAG Junior Cup» сборная команда Казахстана в командном зачёте заняла 1-е место, а Нуртан Идрисов в личном зачёте стал чемпионом.

Нуртан Идрисов - неоднократный победитель и призёр молодёжных чемпионатов Казахстана в 2017 году в личном зачёте по многоборью и в его отдельных видах. Нуртан Идрисов занимается спортивной гимнастикой с 6 лет и обладает первым спортивным разрядом.

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