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    18 человек заблокированы из-за обрушения на руднике в Синьцзяне

    25 Декабря 2022, 11:10

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 18 человек оказались под завалами из-за обрушения на одном из золотых рудников в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Обрушение произошло в субботу в 13:40 в уезде Инин Или-Казахской автономной области СУАР КНР. В момент ЧП под землей находилось в общей сложности 40 человек.

    В результате спасательной операции 22 горянка были успешно извлечены на поверхность, еще 18 человек остаются заблокированными.

    В настоящее время на месте происшествия продолжается спасательная операция.


    Фото: pinterest.com

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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