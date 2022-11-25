18 человек спасены в США после пяти дней, проведенных в море

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Восемнадцать человек были спасены с разбитой моторной лодки, найденной примерно в 16 милях к юго-западу от Сан-Диего, в международных водах недалеко от границы США и Мексики, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

По данным береговой охраны США, среди пассажиров на борту были два маленьких ребенка – двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик.

Группа выживших сообщила властям, что у них не было еды и воды. Они оказались на мелководье и дрейфовали в море в течение пяти дней до их спасения.

Береговая охрана отреагировала на сообщение в среду днем от проходящего другого судна, которое заметило пострадавшую лодку с людьми на борту.

Экипаж спасательного вертолета прибыл на место происшествия и погрузил на борт семь человек, включая двух детей, которых перевез в город Сан-Диего штата Калифорния. Остальные 11 пассажиров были спасены кораблем мексиканских ВМС.

Среди пострадавших, спасенных береговой охраной, трое были доставлены в больницу с диагнозом обезвоживания, истощения и переохлаждения организма. По данным властей, все спасенные находятся в стабильном состоянии.





Фото: headtopics.com