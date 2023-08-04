18 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Мексике

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - 18 человек погибли при падении пассажирского автобуса с обрыва в ущелье рано утром в четверг на западе Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Автобус, в котором находились 42 пассажира, направлялся к городу Тихуана на северо-западе Мексики. Среди пассажиров были граждане Индии, Доминиканской Республики и стран Африки.

Водитель автобуса задержан. Его подозревают в превышении установленной скорости движения на повороте дороги. Личности погибших устанавливаются. Около 20 пострадавших были доставлены в больницу.

По словам официальных лиц, ДТП произошло на автотрассе за пределами столицы штата Тепик. Спасательная операция затруднена поскольку глубина ущелья составляет около 40 метров.

В июле 29 человек погибли в результате ДТП с автобусом в мексиканском штате Оахака, в феврале еще 17 стали жертвами аварии с участием автобуса в центральной части страны.