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    18 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Мексике

    4 Августа 2023, 14:32

    МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - 18 человек погибли при падении пассажирского автобуса с обрыва в ущелье рано утром в четверг на западе Мексики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Автобус, в котором находились 42 пассажира, направлялся к городу Тихуана на северо-западе Мексики. Среди пассажиров были граждане Индии, Доминиканской Республики и стран Африки.

    Водитель автобуса задержан. Его подозревают в превышении установленной скорости движения на повороте дороги. Личности погибших устанавливаются. Около 20 пострадавших были доставлены в больницу.

    По словам официальных лиц, ДТП произошло на автотрассе за пределами столицы штата Тепик. Спасательная операция затруднена поскольку глубина ущелья составляет около 40 метров.

    В июле 29 человек погибли в результате ДТП с автобусом в мексиканском штате Оахака, в феврале еще 17 стали жертвами аварии с участием автобуса в центральной части страны.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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