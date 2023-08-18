18 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

48 лет назад (1975) родился Абиесов Жомарт Амангельдиевич - заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. Родился в КазССР.

Окончил Казахскую государственную академию управления (1996), Казахскую государственную юридическую академию (2000), Школу государственной политики им. Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура совместно со Школой государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.

Трудовая деятельность: главный специалист, начальник отдела РГП «Резерв» (2000-2001); консультант, главный консультант проекта по развитию сети автодорог Западного Казахстана Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2001-2002); заведующий сектором, главный инспектор, заместитель заведующего Центром системных исследований Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2006); главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2008); заместитель председателя Правления АО «Национальный аналитический центр при Правительстве Республики Казахстан и Национальном Банке Республики Казахстан» (01.2008-02.2008); заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационно-кадровой работы Администрации Президента Республики Казахстан (03.2008-09.2008); заведующий отделом кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (09.2008-11.2008); управляющий директор, директор департамента по управлению человеческими ресурсами, советник Председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» (11.2008-2011); управляющий директор - член правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (2011); председатель Правления АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» (09.2011-01.2014); первый заместитель Директора РГП Банкнотная фабрика РК (04.2014-12.2015); советник Международный финансовый центр «Астана» (01.2016-03.2017); управляющий директор по трансформации АО «Казпочта» (04.2017-04.2018); председатель правления АО «СПК Каспий» (05.2018-01.2019); управляющий партнёр Центра стратегических инициатив (02.2019-08.2019); заместитель заведующего Отделом государственного управления Администрации Президента РК (09.2019-03.2020); государственный инспектор Администрации Президента РК (03.2020-05.2020); заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (с 05.2020).

На замимаемой должности с мая 2020 года.

46 лет назад (1977) родился ТЕМИРЖАНОВ Мурат Баритович - председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства; главный государственный инспектор по использованию и охране земель Республики Казахстан.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Кокчетавский университет имени Ш. Уалиханова, инженер-экономист в отраслях АПК; Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность; налоговый инспектор отдела физических лиц налогового Комитета по г. Кокшетау (1998-2000); главный налоговый инспектор отдела аудита налогового Комитета по Акмолинской области (2000-2001); и.о. заместителя председателя налогового Комитета по Зерендинскому району Акмолинской области (2001); финансовый директор ТОО «Рамут» (2001-2006); генеральный директор ТОО «Баймырза-Агро» (2008-2011); финансовый директор, генеральный директор ТОО «Корпорация Рамут», г. Кокшетау (2008-2013); консультант ситуационного центра Совета Безопасности администрации Президента РК (2013-2014); генеральный директор ТОО «AgroInterTech», г. Кокшетау (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет маслихатам РК»; нагрудными знаками «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», «20 лет казахстанской полиции».