18 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

69 лет назад (1953) родился ЖУМАГУЛОВ Бакытжан Турсынович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1979); Высшую школу права «Әділет» (1999).

Трудовая деятельность: учитель Капальской средней школы Талды-Курганской области (1971); секретарь комитета ВЛКСМ, ассистент, старший инженер, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проректор, секретарь парткома Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1979-1991); главный ученый секретарь, вице-президент, президент Национальной инженерной академии РК (1991-2001); вице-министр образования и науки РК (02.2002-09.2002); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК, заведующим отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2004); заместитель руководителя центрального аппарата республиканской политической партии «Отан» (2004-2005); руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Н.А. Назарбаева (09.2005-12.2005); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2005-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва (2007-2008), руководитель парламентской фракции НДП «Нур Отан», заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (2007-2008); ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2010); министр образования и науки РК (2010-2013); президент Национальной инженерной академии РК (2014-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден орденами «Парасат» (2005), «Достық» II ст. (2016); медалями СССР «За трудовое отличие» (1982), «10 лет Республики Казахстан», «Почетный инженер Казахстана» (2001), памятными медалями В.Г. Шухова, И.Н Векуа, «100 лет нефтяной промышленности Казахстана», большой серебряной медалью МИА и ЮНЕСКО (2000), юбилейной медалью МИА (2001), золотой медалью «За заслуги в развитии науки и техники» Белорусской инженерной академии (2002), медалью «Выдающийся инженер года Удмуртской Республики-2004», большой золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии МИА (2004), золотой медалью Международного Кангнамского университета (2007), памятной медалью имени Николая Гиренко (2008); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1978). Обладатель почетного звания «Выдающийся инженер XX века», присужденного Советом президентов Международной инженерной академии (2000), Почетный работник образования Республики Казахстан (2002).

45 лет назад (1977) родился ТЕМИРЖАНОВ Мурат Баритович - председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства; главный государственный инспектор по использованию и охране земель Республики Казахстан.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Кокчетавский университет имени Ш. Уалиханова, инженер-экономист в отраслях АПК; Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность; налоговый инспектор отдела физических лиц налогового Комитета по г. Кокшетау (1998-2000); главный налоговый инспектор отдела аудита налогового Комитета по Акмолинской области (2000-2001); и.о. заместителя председателя налогового Комитета по Зерендинскому району Акмолинской области (2001); финансовый директор ТОО «Рамут» (2001-2006); генеральный директор ТОО «Баймырза-Агро» (2008-2011); финансовый директор, генеральный директор ТОО «Корпорация Рамут», г. Кокшетау (2008-2013); консультант ситуационного центра Совета Безопасности администрации Президента РК (2013-2014); генеральный директор ТОО «AgroInterTech», г. Кокшетау (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет маслихатам РК»; нагрудными знаками «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», «20 лет казахстанской полиции».