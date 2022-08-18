18 Августа 2022 08:00

18 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1979); Высшую школу права «Әділет» (1999).

Трудовая деятельность: учитель Капальской средней школы Талды-Курганской области (1971); секретарь комитета ВЛКСМ, ассистент, старший инженер, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проректор, секретарь парткома Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1979-1991); главный ученый секретарь, вице-президент, президент Национальной инженерной академии РК (1991-2001); вице-министр образования и науки РК (02.2002-09.2002); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК, заведующим отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2004); заместитель руководителя центрального аппарата республиканской политической партии «Отан» (2004-2005); руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Н.А. Назарбаева (09.2005-12.2005); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2005-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва (2007-2008), руководитель парламентской фракции НДП «Нур Отан», заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (2007-2008); ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2010); министр образования и науки РК (2010-2013); президент Национальной инженерной академии РК (2014-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден орденами «Парасат» (2005), «Достық» II ст. (2016); медалями СССР «За трудовое отличие» (1982), «10 лет Республики Казахстан», «Почетный инженер Казахстана» (2001), памятными медалями В.Г. Шухова, И.Н Векуа, «100 лет нефтяной промышленности Казахстана», большой серебряной медалью МИА и ЮНЕСКО (2000), юбилейной медалью МИА (2001), золотой медалью «За заслуги в развитии науки и техники» Белорусской инженерной академии (2002), медалью «Выдающийся инженер года Удмуртской Республики-2004», большой золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии МИА (2004), золотой медалью Международного Кангнамского университета (2007), памятной медалью имени Николая Гиренко (2008); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1978). Обладатель почетного звания «Выдающийся инженер XX века», присужденного Советом президентов Международной инженерной академии (2000), Почетный работник образования Республики Казахстан (2002).

назад (1977) родился- председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства; главный государственный инспектор по использованию и охране земель Республики Казахстан.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Кокчетавский университет имени Ш. Уалиханова, инженер-экономист в отраслях АПК; Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность; налоговый инспектор отдела физических лиц налогового Комитета по г. Кокшетау (1998-2000); главный налоговый инспектор отдела аудита налогового Комитета по Акмолинской области (2000-2001); и.о. заместителя председателя налогового Комитета по Зерендинскому району Акмолинской области (2001); финансовый директор ТОО «Рамут» (2001-2006); генеральный директор ТОО «Баймырза-Агро» (2008-2011); финансовый директор, генеральный директор ТОО «Корпорация Рамут», г. Кокшетау (2008-2013); консультант ситуационного центра Совета Безопасности администрации Президента РК (2013-2014); генеральный директор ТОО «AgroInterTech», г. Кокшетау (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет маслихатам РК»; нагрудными знаками «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», «20 лет казахстанской полиции».