18 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1953) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1979); Высшую школу права «Әділет» (1999).

Трудовая деятельность: учитель Капальской средней школы Талды-Курганской области (1971); секретарь комитета ВЛКСМ, ассистент, старший инженер, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проректор, секретарь парткома Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1979-1991); главный ученый секретарь, вице-президент, президент Национальной инженерной академии РК (1991-2001); вице-министр образования и науки РК (02.2002-09.2002); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента РК, заведующим отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2004); заместитель руководителя центрального аппарата республиканской политической партии «Отан» (2004-2005); руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Н.А. Назарбаева (09.2005-12.2005); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2005-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва (2007-2008), руководитель парламентской фракции НДП «Нур Отан», заместитель председателя Мажилиса Парламента РК (2007-2008); ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби (2008-2010); министр образования и науки РК (2010-2013); президент Национальной инженерной академии РК (2014-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден орденами «Парасат» (2005), «Достық» II ст. (2016); медалями СССР «За трудовое отличие» (1982), «10 лет Республики Казахстан», «Почетный инженер Казахстана» (2001), памятными медалями В.Г. Шухова, И.Н Векуа, «100 лет нефтяной промышленности Казахстана», большой серебряной медалью МИА и ЮНЕСКО (2000), юбилейной медалью МИА (2001), золотой медалью «За заслуги в развитии науки и техники» Белорусской инженерной академии (2002), медалью «Выдающийся инженер года Удмуртской Республики-2004», большой золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии МИА (2004), золотой медалью Международного Кангнамского университета (2007), памятной медалью имени Николая Гиренко «за практический вклад в обеспечение свободных и справедливых выборов» депутатов Государственной думы и за вклад «в развитие института общественного контроля» (2008); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1978). Обладатель почетного звания «Выдающийся инженер XX века», присужденного Советом президентов Международной инженерной академии (2000), Почетный работник образования Республики Казахстан (2002).

назад (1959) родился- начальник департамента по делам обороны города Нур-Султана Министерства обороны Республики Казахстан.

Родился в г. Джамбул. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1981); Академию Министерства внутренних дел СССР, юрист (1990).

Трудовая деятельность: инструктор Ленинского райкома ЛКСМК (1981-1982); следователь Восточного управления внутренних дел на транспорте (1982-1985); следователь, старший следователь, оперуполномоченный по особо важным делам, старший оперуполномоченный Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1985-1993); начальник спецмилиции № 20 МВД РК (1993-1994); начальник ЛОВД на ст. Алматы (1994-1995); первый заместитель начальника Восточного управления внутренних дел на транспорте (1995-1997); начальник ЛОВД на ст. Жамбыл (1997); начальник управления по расследованию должностных преступлений департамента государственного следственного комитета г. Алматы (1997); заместитель начальника, начальник управления 4-го департамента КНБ РК (1997-1998); заместитель начальника департамента комитета национальной безопасности Жамбылской области (1998-1999); начальник управления военной полиции Пограничной службы КНБ РК (1999-2002); государственный инспектор государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); главный инспектор отдела правоохранительной деятельности государственно-правового управления администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МЮ РК (2006-2009); первый заместитель главного военного прокурора РК (2009-2012); начальник департамента Генеральной прокуратуры РК (2012-2014); руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области (с 2016 года).

На занимаемой должности - с 2020 года.

назад (1977) родился- председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства; главный государственный инспектор по использованию и охране земель Республики Казахстан.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Кокчетавский университет имени Ш. Уалиханова, инженер-экономист в отраслях АПК; Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции.

Трудовая деятельность; налоговый инспектор отдела физических лиц налогового Комитета по г. Кокшетау (1998-2000); главный налоговый инспектор отдела аудита налогового Комитета по Акмолинской области (2000-2001); и.о. заместителя председателя налогового Комитета по Зерендинскому району Акмолинской области (2001); финансовый директор ТОО «Рамут» (2001-2006); генеральный директор ТОО «Баймырза-Агро» (2008-2011); финансовый директор, генеральный директор ТОО «Корпорация Рамут», г. Кокшетау (2008-2013); консультант ситуационного центра Совета Безопасности администрации Президента РК (2013-2014); генеральный директор ТОО «AgroInterTech», г. Кокшетау (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам (2016-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет маслихатам РК»; нагрудными знаками «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», «20 лет казахстанской полиции».