18 Августа 2022 07:00

18 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ





День пограничника в Казахстане

В этот день в 1992 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал Указ «Об образовании пограничных войск». Однако официальная дата появилась в календаре государственных праздников Казахстана только 29 августа 2012 года.

В своем современном виде пограничные войска в Казахстане появились после выхода страны из состава СССР. Новые подразделения были сформированы из военнослужащих Краснознаменного Восточного пограничного округа, чей штаб располагался в Алма-Ате.

СОБЫТИЯ

В 1992 году была создана Пограничная служба Республики Казахстан, представляющая собой структурное подразделение Комитета национальной безопасности (КНБ) страны. Пограничная служба КНБ республики территориально включает в себя четыре региональных управления: «Север» («Солтүстік»), «Восток» («Шығыс»), «Юг» («Оңтүстік»), «Запад» («Батыс»).

В 1992 году были установлены дипломатические и консульские отношения между Республикой Казахстан и Королевством Бельгия.

Королевство Бельгия - государство, находящееся на северо-западе Европы. Площадь - 30 528 км². Столица - г. Брюссель. Официальные языки: французский, нидерландский и немецкий. Денежная единица - евро. Глава государства - король, осуществляющий законодательную (совместно с парламентом) и исполнительную (совместно с правительством) власть.

В 1993 году состоялось подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Чили.

Республика Чили - государство на юго-западе Южной Америки. Территория представляет собой длинную и узкую полосу вдоль побережья Тихого океана от р. Эскритос на севере до мыса Фроуард на юге. Площадь - 756 096 км² (из них 80% - занимают горы). Столица - г. Сантьяго. Официальный язык - испанский («кастельяно»). Денежная единица - чилийский песо. Глава государства и правительства - президент, избираемый прямым голосованием абсолютным большинством голосов, признанных действительными (без права переизбрания).

В 1993 году на прошедшем кинофоруме в швейцарском городе Локарно мастер казахского кино Ермек Шынарбаев за фильм «Сұрғылт үш бұрышты орын» («Место на серой треуголке») завоевал гран-при «Золотой гепард».

В 2005 году в Алматы состоялась презентация «Казшаха» - варианта шахмат для четырех человек. «Казшах» - новая разновидность шахмат, которую изобрел казахстанский дизайнер Азат Байсеркеев. Игра идет на доске, разделенной на 64 клетки. Участвуют в ней два соперника, в распоряжении которых имеется по 16 фигур белого и черного цветов.

В 2010 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение монету номиналом 500 тенге «Отау көтеру», на оборотной стороне (реверсе) монеты которой запечатлен эпизод национального обряда. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 г, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 4 тыс. штук.

В 2016 году в весе до 69 кг боксер-полусредневес Данияр Елеусинов одержал победу на летних Олимпийских играх и принес Казахстану третье олимпийское «золото» в Рио-де-Жанейро. Тем самым Казахстан закрепил за собой лидерство в этом весе уже четыре Олимпиады подряд. Серик Сапиев завоевал «золото» в Лондоне в 2012 году, Бахыт Сарсекбаев - в Пекине в 2008 году, Бахтияр Артаев - в Афинах в 2004 году и Данияр Елеусинов - в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это второй факт в истории Олимпиады, когда боксеры одной страны выигрывают четыре раза подряд. В 2017 году специалист в сфере IT, уроженец Южно-Казахстанской области Нурлан Камбар изобрел электронную версию домбры. Теперь любой, скачав бесплатно мобильное приложение, может играть на домбре, используя свой мобильный гаджет.

В 2018 году Музей древнего оружия столицы представил уникальные вещи на выставке прикладного искусства и экспонатов «Бұқар жырау дәуірі». На выставке были представлены около 20 экспонатов XVIII века во время правления Абылай-хана.

Среди экспонатов был представлен главный образ - это фигура Абылай хана. Ее изготовил молодой скульптор Айдос Есмагамбетов. Также есть стрелы, доспехи воинов, садаки тех времен. Также сохранились копии писем, которые Абылай хан писал русским губернаторам и китайскому императору.

В 2019 году 12-летняя казахстанка Жамиля Ахметова получила Благодарственное письмо за подписью Президента США Дональда Трампа за выдающуюся академическую успеваемость.

В 2021 году в населенном пункте Кошкарата Байдибекского района была установлена информационно-познавательная электронная новинка «Умный подсолнух», получающая энергию от солнца.

В ней установлена специальная клавиатура и подключена к сети интернет. Есть бесплатный Wi-Fi и четыре точки питания для мобильных телефонов. Благодаря встроенной клавиатуре и мобильным телефонам можно подключиться к бесплатному Wi-Fi, получить доступ к школе и другим необходимым данным из интернета.

В 2021 году было закончено строительство малой гидроэлектростанции (ГЭС) на р. Тургусун в районе Алтай Восточно-Казахстанской области, которая будет обеспечивать собственным устойчивым энергоснабжением практически всю Восточно-Казахстанскую область, а также другие регионы страны.