18 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1959) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинская) области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1980); Алматинский институт народного хозяйства, экономист (1992).

Трудовая деятельность: мастер, затем прораб ПМК-25 треста «Казколхозспецстрой» (1980-1982); прораб, заместитель директора межрайбазы Талдыкорганского облпотребсоюза (1982-1991); директор многоотраслевого торгово-строительного предприятия (1991-1995); заместитель директора фонда ФОРЭС (фонд областного регулирования экономического согласия при Талдыкорганской областной администрации (1995-1998); заместитель акима Талдыкорганского района Алматинской области (1998-1999); первый заместитель акима Ескельдинского района Алматинской области (1999-2001); аким Ескельдинского района Алматинской области (2001-2011); аким Каратальского района Алматинской области (2011-2015); руководитель аппарата акима Алматинской области (2015-2017); секретарь маслихата Алматинской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2015); медалями.

назад (1963) родился- председатель Карагандинского областного суда.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: препаратор лаборатории института биологии Казахской ССР (1981); старший консультант по нотариату отдела юстиции г. Джезказгана (1986-1991); старший консультант отдела по работе постоянных комиссий исполкома Джезказганского областного совета народных депутатов (1991-1992); судья суда г. Джезказгана (1992-2000); председатель суда г. Балхаш Карагандинской области (2000-2008); председатель суда №2 района им. Казыбек би Карагандинской области (2008-2010); председатель кассационной судебной коллегии суда г. Алматы (2010-2012); председатель апелляционной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (2015-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2021); медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

назад (1979) родился- министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2001); Лейденский университет (2006); Евразийский гуманитарный институт (Астана) (2014).

Трудовая деятельность: референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК (2001-2003); третий секретарь посольства РК в Азербайджанской Республике (2003); второй секретарь, временный поверенный в делах РК в Нидерландах (2003-2007); начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел РК (2007); эксперт, консультант протокола Президента РК (2007-2008); заместитель пресс-секретаря Президента РК (2008-2009); государственный инспектор Администрации Президента РК (2009-2011); пресс-секретарь-советник Президента РК (2011-2016); министр информации и коммуникаций РК (2016-2019); министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2019-2020); первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалью «За вклад в развитие Евразийского экономического союза».

назад (1979) родился- прокурор города Семей Восточно-Казахстанской области.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юриспруденция.

Трудовая деятельность: и.о. помощника прокурора Зыряновского района (2000); сотрудник прокуратуры Уланского района г. Усть-Каменогорска и областной прокуратуры; заместитель прокурора Уланского района; заместитель прокурора г. Усть-Каменогорска; прокурор Зыряновского района; прокурор г. Риддер Восточно-Казахстанской области.

На занимаемой должности - с марта 2019 года.