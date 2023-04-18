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    18 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    18 Апреля 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день радиолюбителя

    Отмечают ежегодно в годовщину основания Международного радиолюбительского союза, который создан 18 апреля 1925 года в Париже. Он объединяет национальные радиолюбительские организации в разных странах мира, обеспечивает совместное обсуждение значимых вопросов и представляет интересы радиолюбителей в Международном союзе электросвязи.

    Международный день памятников и исторических мест

    Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Впервые на межгосударственном уровне день памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 года.

    Участниками «Всемирной конвенции по охране культурного и природного наследия», принятой в 1972 году, являются 175 государств, в список ЮНЕСКО внесены 754 объекта Всемирного наследия, расположенные в 122 странах, в том числе и казахстанские памятники.

    СОБЫТИЯ

    В1993 году в Алматы прошел Всемирный экономический форум, собравший более 100 руководителей крупнейших международных и национальных компаний, фирм и банков из 30 стран мира.

    В 2005 году казахстанский эколог Кайша Атаханова впервые была удостоена самой престижной международной премии за деятельность в области охраны окружающей среды - премии Голдмана. Кайша Атаханова - один из приверженцев антиядерной кампании по предотвращению ввоза в Казахстан низко- и среднерадиоактивных отходов других государств. Биолог, специалист по изучению генетических последствий радиоактивного облучения, является основателем и руководителем Карагандинского экологического центра.

    В 2011 году казахстанские экспортеры получили право на использование знака ILAC-MRA. Комбинированный знак ILAC-MRA-NCA будет использоваться в протоколах испытаний, выданных лабораториями, аккредитованными в Национальном центре аккредитации (НЦА). Такие протоколы будут признаваться в странах, подписавших соглашение о взаимном признании ILAC (MRA), что снизит расходы и время отечественных экспортеров на дополнительные процедуры по подтверждению соответствия товара.

    В 2013 году в Кыргызской Республике состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова, именем которого в Бишкеке названа одна из центральных улиц. Перед проведением торжества посольством Казахстана были изготовлены и закреплены на стенах многих домов новые аншлаги (таблички) с именем Мухтара Ауэзова на улице, носящей его имя.

    В 2013 году была утверждена официальная эмблема празднования 100-летия казахстанского футбола. Лучшей работой конкурса на эмблему 100-летия казахстанского футбола признана работа выпускницы Семипалатинского государственного университета им. Шакарима Динары Чукеевой. В одном из нулей числа «100» изображена эмблема первого футбольного клуба «Ярыш», в составе которого играл выдающийся казахстанский писатель Мухтар Ауэзов; во втором нуле - футбольный мяч. С правой стороны композиции изображено пять цветных лент, символизирующих 5 континентов земного шара, что означает популярность футбола. Внизу окружности - надпись «1913-2013» - даты прихода футбола в Казахстан и годы празднования 100-летия.

    В 2014 году фильм «Бауыр» режиссера Серика Апрымова получил награду Министерства иностранных дел Германии (Preis des Auswärtigen Amtes), а также 4000 евро на XIV кинофестивале Центральной и Восточной Европы goEast.

    Премия Министерства иностранных дел Германии, ежегодно присуждаемая на фестивале в Висбадене, отмечает фильмы «за художественную оригинальность, которая создает культурное разнообразие».

    В 2016 году в Екатеринбурге полковник внутренних войск МВД России Серик Султангабиев получил общественную награду ветеранских организаций Республики Казахстан - орден Бауыржана Момышулы. Награда носит имя легендарного казаха - защитника Москвы, Героя Советского Союза и вручается военнослужащим, проявившим героизм при исполнении воинского долга, а также лицам, внесшим значительный вклад в ветеранское движение Республики Казахстан. Серик Султангабиев стал первым казахом, проживающим на территории России, удостоенным ордена Бауыржана Момышулы.

    В 2017 годукитайский телеканал Hunan TV снял документальный фильм о Димаше Кудайбергене, успешно выступившем в нынешнем сезоне проекта «I am a Singer», став кумиром миллионов зрителей не только в Китае, но и во всем мире. Hunan Television - спутниковая телестанция, являющаяся вторым самым просматриваемым спутниковым каналом Китая, уступая только CCTV-1, принадлежащему China Central Television.

    В 2019 году впервые были переведены и будут изданы на шести языках Организации Объединенных Наций в рамках проекта «Современная казахская литература в глобальном мире» антологии современной казахской литературы. Заведующая отделом внутренней политики Администрации Президента РК, секретарь Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева отметила, что перевод и распространение лучших образцов казахской литературы на шести языках ООН - это беспрецедентная, не имеющая аналогов в истории нации инициатива по ознакомлению мира с казахской культурой.

    В 2020 году Международная Тюркская академия дала свободный доступ к чтению своих научных трудов, содержание которых охватывает историю тюркского мира, богатое литературное наследие, исследования по памятникам исторической письменности и тюркским языкам, а также труды по этнографии, фольклору и традициям родственных стран. Онлайн книги опубликованы на казахском, турецком, азербайджанском, английском, кыргызском, русском, монгольском языках, а также на языках многих других родственных народов.

    В 2022 году Руслан Курбанов завоевал первую в истории Казахстана серебряную медаль личного первенства на Кубке мира Challenge Monal 2022 в Париже.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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